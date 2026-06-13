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MUNDIAL 2026

Le robaron a la Selección de Inglaterra en la concentración de Florida y deberán "correr" por unos botines

A los dirigidos por el alemán Thomas Tuchel les robaron botines y un buen número de pelotas destinadas al uso en los entrenamientos, que se encontraban en una camioneta.

Gabriel Arias
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Las caras que presenta el Mundial 2026 de Canadá, Estados Unidos y México son variadas, ya que por un lado tiene color, calor y goles. Y por el otro, hechos insólitos como el robo que sufrió la selección inglesa de fútbol en su concentración en West Palm Beach, en Florida.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, al representativo inglés le robaron botines y un importante número de pelotas destinadas al uso en los entrenamientos, que se encontraban en una camioneta.

De esta manera, la delegación deberá moverse rápido para conseguir reemplazar los materiales y poner en marcha la segunda parte de su preparación, que comienza el sábado en una nueva sede: Kansas City.

En pleno Mundial, el equipo inglés tuvo una pésima noticia al enterarse del robo de gran parte de pertenencias destinadas a los entrenamientos y la preparación de los primeros partidos del grupo L.

¿Qué le robaron a los ingleses?

Según lo trascendido, la delegación europea sufrió la sustracción de los botines de un amplio número de jugadores, entre los que están el mediocampista Jude Bellingham y el delantero Harry Kane, además de perder la pertenencia de varias pelotas; únicamente se quedaron con una.

A pocos días de su debut en la Copa del Mundo, programado para el miércoles 17 de junio a las 17 (hora argentina) ante Croacia, Inglaterra deberá ingeniárselas para reemplazar los materiales perdidos y continuar con normalidad en los últimos entrenamientos previos al primer partido.

Este no es el primer inconveniente que encuentran los ingleses desde que se asentaron en Estados Unidos, ya que vienen de sufrir un tiroteo cercano a las instalaciones en las que estuvieron permaneciendo, además de un temblor.

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