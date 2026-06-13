Mundial 2026: el gato que heredó el trono del pulpo Paul y ya acertó un resultado impensado

La Copa del Mundo vive horas de intensa emoción y las cábalas se instalaron definitivamente en la opinión pública de todos los continentes.

El gato Maximus del ministro belga "sacudió" los tableros deportivos al encadenar un nuevo y sorprendente acierto que dejó mudos a los analistas de fútbol.

El carismático felino, que pertenece al mandatario Bart De Wever, acaparó la atención completa de los hinchas con su asombrosa capacidad de anticipación.

La búsqueda constante de oráculos capaces de vaticinar los marcadores exactos se transformó en una obsesión para los simpatizantes, quienes encuentran en estas mascotas un componente místico inigualable.

El tierno cuadrúpedo consolidó su fama tras adivinar que el compromiso de Canadá terminaría en un empate absoluto, un presagio que se cumplió al pie de la letra.

Qué muestra el video del nuevo oráculo mundialista

La filmación del felino desplegó una producción minuciosamente ambientada sobre una estructura artificial que simula una cancha tradicional de fútbol.

El alto funcionario belga acomodó a su querida mascota en el centro del campo a la espera de su resolución gastronómica. A los costados del terreno, las insignias del seleccionado canadiense y de Bosnia-Herzegovina aguardaban junto a sendos recipientes con alimento.

Para sorpresa de todos los espectadores, el gato ignoró por completo las propuestas de ambos países y se dirigió directamente hacia el medio de la mesa.

El tierno personaje devoró el aperitivo colocado sobre un cartel con la palabra DRAW, determinando un empate absoluto para el partido.

La secuencia termina con una divertida edición donde se observa al felino sosteniendo un cartel que ratifica la igualdad que finalmente aconteció en el campo de juego.

El marcador final de 1 a 1 entre norteamericanos y europeos desató la locura total entre quienes siguen de cerca los movimientos y el diseño táctico del minino.

En su primera intervención, el cuadrúpedo ya había acertado con precisión el triunfo de México por 2 a 0 frente a Sudáfrica en el compromiso inaugural de la competencia. Con este nuevo logro, el animalito demostró que su pericia inicial no fue una mera casualidad del destino.

La gran comparación y nuevas predicciones





Como era de esperarse, la comparación con el legendario Pulpo Paul estalló entre los fanáticos de diversas generaciones.

Aquel molusco de Alemania marcó un hito imborrable en Sudáfrica 2010 al encadenar ocho aciertos consecutivos, incluyendo la gran final donde España derrotó a la escuadra neerlandesa.

A lo largo de los años, figuras como la tortuga Cabecao en 2014 o la nutria Taiyo en 2022 intentaron emular la hazaña sin conseguir el mismo estatus de leyenda.

Por esta razón, la carismática mascota se establece como una alternativa fresca que divierte a la audiencia internacional mientras transcurre la apasionante fase de grupos del torneo.

El mandatario belga aprovecha la enorme repercusión de su compañero para exhibir la rutina diaria del animal en la residencia oficial de Bruselas.

El nuevo oráculo de cuatro patas desata la locura de los hinchas e intenta igualar la hazaña histórica que logró el inolvidable pulpo Paul en el certamen de Sudáfrica 2010.

El fixture del campeonato expondrá si el carismático animalito logra mantener su racha positiva o si el trono del pulpo alemán continúa vacante por el resto del mundial 2026.

Trascendió que Maximus y su oráculo ya dictaminaron que Estados Unidos se quedará con la victoria en su próximo cruce de grupos frente a Paraguay.