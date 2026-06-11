La inquietante predicción de Baba Vanga sobre un terrorífico evento que ocurrirá en pleno Mundial 2026

El Mundial 2026 comienza oficialmente hoy, jueves 11 de junio, en Estados Unidos, México y Canadá, pero el misterio ya juega su propio partido debido a una supuesta predicción de Baba Vanga. El debut del Grupo A con el encuentro entre México vs Sudáfrica, programado para las 4:00, está rodeado de teorías que colmaron las plataformas digitales.

Esta tendencia escaló con fuerza en Internet, donde miles de usuarios vinculan viejos textos con el comienzo de la copa del mundo. El misticismo suele acompañar la previa de estas competencias, pero esta vez la figura de la famosa clarividente búlgara reavivó debates profundos sobre el destino del certamen.

Qué dice la misteriosa profecía que es tendencia

Las versiones que circulan detallan que la mística anticipó la impactante aparición de "una nueva luz en el cielo" en el transcurso de un evento deportivo de magnitud mundial. Según las interpretaciones de los seguidores de sus profecías, este supuesto suceso místico ocurriría durante este año 2026.

Ante el inicio inmediato de la Copa del Mundo, las comunidades virtuales se llenaron de comentarios de personas que asocian las palabras de la mística con el torneo. Los perfiles digitales sumaron teorías que ligan este presunto aviso astronómico con la jornada de inauguración de hoy.

La sanadora, nacida en 1911 y fallecida en 1996, perdió la visión en su infancia tras sufrir un grave accidente. Su fama experimentó un crecimiento notable durante el período de la Guerra Fría y con el paso de las décadas su figura se transformó en un auténtico fenómeno global de internet.

La reacción de las redes y la respuesta científica

A través de los registros, los investigadores confirmaron que la mística nunca mencionó este torneo ni este año en particular. Muchos expertos consideran que estas versiones constituyen simples reinterpretaciones de sus dichos o burdas atribuciones posteriores basadas únicamente en la especulación de los usuarios.

Astrónomos de distintos observatorios descartaron anomalías espaciales ante la especulación sobre fenómenos astronómicos durante la jornada de la FIFA.

Por otra parte, la referencia a una iluminación celestial alimentó teorías sobre posibles fenómenos astronómicos, tales como el paso de un meteorito durante los partidos. No obstante, la comunidad científica descartó por el momento cualquier reporte de un evento extraordinario relacionado con las fechas y sedes.

Desde los observatorios, los astrónomos aclararon que mantienen sus observaciones habituales y ratificaron que no registraron ninguna anomalía en el espacio cercano. De esta forma, la ciencia le restó dramatismo a las publicaciones que inundaron los teléfonos móviles de los hinchas.