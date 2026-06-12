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Viernes, 12 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
COMPLICADO

Quién es Leonardo Venegas, el youtuber y hermano de Marcos Senesi que puede recibir prisión perpetua

El acusado fue declarado culpable por el secuestro de una nena de seis años en Miami, Estados Unidos.

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Leonardo Venegas fue declarado culpable por el secuestro de una nena de seis años en Miami, Estados Unidos. Medio hermano del jugador de la Selección Argentina, Leonardo Balerdi, fue declarado culpable por el accionar y podría recibir una condena a cadena perpetua.

Quién es Leonardo Venegas

El hermano de Balerdi es youtuber y músico. Es oriundo de Concordia, Entre Ríos, y comparte con el ex futbolista de San Lorenzo la misma madre.

En su provincia era conocido por su pseudónimo artístico, "Ácido Mc", quien ganó popularidad en la década de 2010 como productor y cantante de hip hop. También era creador de contenidos en redes.

 Venegas estuvo en un grupo de rap y fuue integrante del grupo Tres Fulanos, compuesto por Mäuss, Acido Mc, Lafon Mc.

Cómo fue el incidente

En el marco de los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el noreste de Miami-Dade, donde la víctima disfrutaba de los fuegos artificiales, ocurrió el incidente por el que se condenó al atacante.

El hombre se acercó para concretar el rapto, pero no lo logró. Sin embargo, dos días después volvió al lugar a bordo de una Range Rover para secuestrar a la menor, quien jugaba junto a unos amigos.

El responsable la tomó del brazo y empezó a arrastrarla; la damnificada se resistió, Venegas forcejeó y la nena lo mordió en un brazo.

El medio hermano del ex defensor de San Lorenzo la soltó y después le propinó un golpe. Las cámaras de seguridad resultaron fundamentales en el juicio porque lo ubicaron en esa zona entre el 4 y el 6 de julio de 2023.

Con todo este material, el tribunal norteamericano lo declaró culpable por el secuestro de la menor y podría llegar a recibir una condena perpetua. 

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