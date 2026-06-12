Declaran culpable al hermano de Senesi por el secuestro de una nena de 6 años: podría recibir cadena perpetua

Leonardo Venegas, hermano de Marcos Senesi, fue declarado culpable por el secuestro de una niña de seis años en la ciudad estadounidense de Miami y podría enfrentar una condena a cadena perpetua.

Los hechos ocurrieron el pasado 4 de julio de 2023, en el marco de los festejos por el Día de la Independencia de Estados Unidos en el noreste de Miami-Dade, donde la víctima disfrutaba de los fuegos artificiales, momento en que ocurrió el incidente por el que se condenó al atacante, quien es youtuber en EEUU, lleva en pseudónimo de "Ácido mc" y comparte madre con el ex defensor de San Lorenzo.

Cómo fue el secuestro de la menor

De acuerdo a lo reconstruido por la Justicia, el hombre se acercó para concretar el rapto, pero no lo logró. Sin embargo, dos días después volvió al lugar a bordo de una Range Rover para secuestrar a la menor, quien jugaba junto a unos amigos.

El responsable la tomó del brazo y empezó a arrastrarla; la damnificada se resistió, Venegas forcejeó y la nena lo mordió en un brazo.

El medio hermano del ex defensor de San Lorenzo la soltó y después le propinó un golpe. Las cámaras de seguridad resultaron fundamentales en el juicio porque lo ubicaron en esa zona entre el 4 y el 6 de julio de 2023.

El implicado aseguró ser inocente y calificó a la niña de "mentirosa", al tiempo que su defensa criticó el accionar de la policía y señaló que Venegas concurrió al lugar por temas vinculados a su trabajo como agente inmobiliario.