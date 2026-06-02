Atento Argentina: Austria pierde a una de sus figuras para el Mundial 2026

Faltan apenas nueve días para el inicio del Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá, y Austria ya lamenta una baja realmente importante en su lista.

El combinado dirigido por Ralf Rangnick, que será uno de los rivales de la Selección Argentina en el Grupo J, no podrá contar con una de sus figuras en la Copa del Mundo.

El jugador en cuestión es nada menos que Christoph Baumgartner, mediapunta del RB Leipzig, quien sufrió una lesión muscular grave durante el calentamiento previo al último amistoso ante Túnez, en el que sintió un pinchazo.

Christoph Baumgartner se toca la frente, como sintiendo lo que se le venía...

La Federación Austríaca de Fútbol (OFB) informó que Baumgartner, que esta temporada en el Leipzig marcó 17 goles y dio 9 asistencias, no sólo se perderá el debut, sino que no podrá disputar ningún partido de la competición.