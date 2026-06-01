Mundial 2026: los jugadores que se desempeñan en el fútbol argentino y cuánto dinero cobrarán los clubes

El Mundial 2026 está cerca de comenzar y todas las Selecciones ya presentaron su lista de jugadores convocados, muchos de los cuales se desempeñan en el fútbol argentino.

Es por ello que la FIFA le pagará a los clubes 11 mil dólares por día por cada futbolista que participe de la Copa del Mundo, un monto considerable para las flacas economías de los clubes nacionales.

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En ese sentido, River es el club de Argentina que más jugadores tendrá en el evento de la FIFA y, por consecuencia, el que más dinero recibirá. Es que el Millonario tiene siete hombres repartidos en cinco equipos, razón por la cual juntará 77.000 dólares por día.

En la Selección Argentina están Nicolás Otamendi (el flamante refuerzo de la Banda y cuyo contrato comenzará a regir desde el 1° de Julio) y Gonzalo Montiel. En Colombia participarán Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño; en Ecuador, Kendry Páez; en Uruguay está Matías Viña y Paraguay llevará a Matías Galarza Fonda, que volvió del préstamo en la MLS.

Independiente y Huracán están en la nómina con dos jugadores cada uno: el Rojo tiene a Santiago Arias en Colombia y Gabriel Ávalos en Paraguay, mientras que los ecuatorianos Jordy Caicedo y Hernán Galíndez representarán al Quemero.

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Las instituciones restantes son Boca con Leandro Paredes en La Scaloneta, Vélez y Rosario Central con Álvaro Montero y Jaminton Campaz para Colombia respectivamente, y Estudiantes con el arquero uruguayo Fernando Muslera.

Por último hay que mencionar que San Lorenzo, Talleres, Lanús e Independiente Rivadavia también estarán representados en el Mundial 2026 con jugadores en el plantel paraguayo que dirige Gustavo Alfaro: Orlando Gill, Alejandro Maidana, José Canale y el goleador Alex Arce.