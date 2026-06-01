Edinson Cavani evalúa operarse para intentar volver a jugar sin dolor en Boca: en qué consiste la cirugía

Edinson Cavani atraviesa su peor momento con la camiseta de Boca. El delantero apenas pudo sumar un puñado de minutos y cuando se encaminaba para volver, volvió a resentirse de la lesión lumbar.

A pesar de haberse sometido a dos bloqueos anestésicos para aliviar el dolor, los resultados no fueron positivos y obligan al Matador a tomar una drástica decisión. Ante este panorama, el cuerpo médico y el propio Cavani barajan la posibilidad de pasar por el quirófano.

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Según pudo saber Planeta Boca Juniors, si el atacante finalmente decide operarse, el procedimiento se trata de microcirugía en la zona lumbar. La idea del club es hacerlo cuanto antes para aprovechar el parate del Mundial y empezar su recuperación en la pretemporada. Sin embargo, los trabajos para volver le demandarían aproximadamente 2 meses.

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Hay que recordar que su último partido fue el 20 de febrero, cuando fue titular en el 0-0 ante Racing y se retiró silbado desde muchos sectores de La Bombonera. Desde ese día a la fecha no volvió a ser convocado, sellando un saldo de solo dos encuentros disputados en el año. El restante que integra la lista fue otro empate sin goles: ante Platense de local, donde jugó 25 minutos.



