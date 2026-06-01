Bombazo en el mundo del tenis: Serena Williams vuelve a jugar profesionalmente a los 44 años

El tenis mundial sufrió una verdadera revolución este lunes con una noticia que nadie esperaba: Serena Williams vuelve a las canchas de manera profesional. A sus 44 años, la legendaria jugadora estadounidense aceptó una invitación de la organización para disputar el cuadro de dobles femenino del torneo de Queen's, en Londres, que se jugará sobre césped entre el 8 y el 14 de junio.

La ganadora de 23 títulos de Grand Slam en individuales no compite de manera oficial desde su eliminación en la tercera ronda del US Open de 2022. En aquel momento, la menor de las hermanas Williams había esquivado la palabra "retiro" y prefirió declarar que estaba "evolucionando" para alejarse de las canchas, pero el bichito de la competencia pudo más y ya tiene todo listo para su segundo capítulo.

Juan Manuel Cerúndolo le ganó una épica batalla a Landaluce y es el único argentino en Roland Garros

"Las buenas noticias viajan rápido", disparó Serena en sus redes sociales para confirmar el bombazo. Lo hizo a través de un video donde se la ve con indumentaria blanca impecable sobre el césped y con su teléfono celular estallado de notificaciones de fondo. Su compañera de aventura en el torneo británico, según adelantaron los medios locales, será la joven canadiense Victoria Mboko.

SERENA WILLIAMS VUELVE AL TENIS PROFESIONAL A LOS 44 AÑOS



Aceptó una invitación para jugar el torneo de dobles de Queen's, que arranca el 8 de junio como preparación para Wimbledon. Jugará junto a la canadiense Victoria Mboko. pic.twitter.com/FPkEEpxEtT — Somos ZIP (@somoszip) June 1, 2026

Si bien la noticia tomó a todos por sorpresa, el regreso se venía cocinando en silencio desde diciembre pasado, cuando se filtró que la ex número uno del mundo se había reincorporado al programa oficial antidopaje, un paso administrativo obligatorio para cualquiera que quiera volver al circuito.

Juan Manuel Cerúndolo dio el batacazo y venció a Jannik Sinner, número 1 del mundo, en Roland Garros

Sin embargo, el amor por el césped de Londres terminó de inclinar la balanza para este regreso histórico. "Queen's parece el lugar perfecto para empezar esta nueva etapa. El césped me dio los momentos más importantes de mi carrera y me entusiasma volver a competir en uno de los escenarios más tradicionales de este deporte", confesó la norteamericana, que ganó siete veces el torneo de Wimbledon.







