Milton Giménez está en la mira de Vélez: cuál es la posición de Boca

La eliminación de Boca Juniors va a traer consecuencias y uno de los afectados será Claudio Úbeda, ya que no continuará en su cargo por decisión de Juan Román Riquelme a partir del 30 de junio. Otro de los que parece tener los días contados en el Xeneize es Milton Giménez, quien no estuvo a la altura tras la lesión de Adam Bareiro.

Milton Giménez es un jugador negociable para el Xeneize, quien deberá ir a buscar nuevas opciones al mercado debido a la salida, casi segura, también de Ezequiel "Changuito" Zeballos.

Quien preguntó por Giménez es nada menos que Guillermo Barros Schelotto, ex jugador del club de la Ribera, quien tiene intenciones de sumarse a un Vélez Sarsfield que decepcionó esta temporada.

Milton Giménez, con contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 con Boca, tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros según Transfermarkt.