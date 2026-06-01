Así es el centro de entrenamiento donde se aloja la Selección Argentina durante el Mundial 2026

La Selección Argentina ya se encuentra, con el plantel completo, preparándose en el centro de entrenamiento de Kansas City para disputar el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

El lugar elegido por Lionel Scaloni para que Lionel Messi y compañía comiencen a practicar de cara a la Copa del Mundo es el Sporting KC Training Centre, que fue inaugurado en 2018 luego de una colaboración millonaria entre el Kansas City de la MLS, la federación de fútbol de Estados Unidos y el centro médico Children´s Mercy.

Hay cinco canchas de última generación divididas en el "SuperPitch", que son tres campos de juego, uno al lado de otro y otros dos de césped sintéticos rodeados por luces LED, además de contar con un denominado "pabellón de entrenadores", que sirven para filmar y observar desde la altura con una mayor precisión.

El gimnasio cuenta con 1.200 metros cuadrados, que combina de maquinaria de fuerzas con espacios de césped sintético para ejercicios funcionales y de velocidad.

La ubicación también resulta clave, ya que el último campeón del mundo disputará uno de los duelos de la fase de grupos en Kansas, mientras que los dos restantes serán en Dallas, que se encuentra a solo una hora y media de avión.