La drástica decisión del Atlético de Madrid con Oblak tras el gran momento de Juan Musso

Juan Musso mantuvo un nivel durante la temporada que hizo dudar tanto a Diego Pablo Simeone como a los dirigentes del Atlético de Madrid, quienes podrían optar por transferir a Jon Oblak debido a su elevado salario.



La chance de mantener al argentino como titular, quien se destacó especialmente en los cruces ante Barcelona por la Copa del Rey y por la UEFA Champions League, es cada vez más grande.

El problema es que Oblak, de 33 años, tiene contrato con el Colchonero hasta junio de 2028 y su valoración es de 18 millones de euros según Transfermarkt.

A partir de ahora, los dirigentes del conjunto en donde se destacan Julián Álvarez y Giuliano Simeone deberán comenzar a buscarle equipo a Obak, quien tiene un sueldo bestial de 20,8 millones de euros brutos al año.

Juan Musso, en tanto, se pondrá nuevamente a las órdenes de "El Cholo", una vez que finalice la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.