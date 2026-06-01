La drástica decisión del Atlético de Madrid con Oblak tras el gran momento de Juan Musso
Los dirigentes del Atlético de Madrid están estudiando la posible transferencia de Jon Oblak, luego de las actuaciones consagratorias de Juan Musso, quien está concentrado con la Selección Argentina de cara al Mundial 2026.
Juan Musso mantuvo un nivel durante la temporada que hizo dudar tanto a Diego Pablo Simeone como a los dirigentes del Atlético de Madrid, quienes podrían optar por transferir a Jon Oblak debido a su elevado salario.
La chance de mantener al argentino como titular, quien se destacó especialmente en los cruces ante Barcelona por la Copa del Rey y por la UEFA Champions League, es cada vez más grande.
El problema es que Oblak, de 33 años, tiene contrato con el Colchonero hasta junio de 2028 y su valoración es de 18 millones de euros según Transfermarkt.
A partir de ahora, los dirigentes del conjunto en donde se destacan Julián Álvarez y Giuliano Simeone deberán comenzar a buscarle equipo a Obak, quien tiene un sueldo bestial de 20,8 millones de euros brutos al año.
Juan Musso, en tanto, se pondrá nuevamente a las órdenes de "El Cholo", una vez que finalice la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026 de la FIFA, que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.