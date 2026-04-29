Expectativa en Atlético de Madrid: Simeone debe decidirse entre Musso y Oblak

Es una decisión clave en un momento crucial de la temporada. Y el que la debe tomar es Diego Simeone, quien tiene que elegir entre devolverle la titularidad a Jan Oblak, recuperado tras un mes de lesión. o mantener a Juan Musso, de sólidas actuaciones. Y esto para el partido que Atlético de Madrid juega esta tarde por las semifinales de la Champions League ante el Arsenal.

En la previa a este trascendental encuentro, el arquero esloveno confirmó su disponibilidad y dejó en claro que está listo para lo que viene: "He necesitado un mes para recuperarme. Estoy bien, contento, al cien por cien", aseguró quien ostenta más de 500 partidos en el arco del "Colchonero".

Por su lado, Musso tiene dos caras. Por un lado, la actuación en el Camp Nou contra el Barcelona de Hansi Flick, donde demostró frialdad y precisión con la pelota en los pies para actuar como un líbero moderno. Por el otro, la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, donde el error en el penal y la derrota dejaron una mancha difícil de borrar.

La ventaja para el argentino es que Arsenal es una máquina de presión alta, asfixiando la salida de balón rival, y Musso ofrece garantías que Oblak no tiene con los pies, ya que puede filtrar pases que rompan la primera línea de presión, mientras que el esloveno tiende al pelotazo largo ante equipos que presionan alto.

Pero más allá de esto, todo indica que el "Cholo" Simeone apostará por la extensa experiencia del arquero esloveno en una instancia tan determinante como esta semifinal de Champions League, en una edición en la que el Atlético de Madrid busca, de una vez por todas, ganar el ansiado título.