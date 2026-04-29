Julián Álvarez convirtió en el empate del Atlético Madrid ante el Arsenal, en la ida de las semifinales de la Champions League

Atlético de Madrid empató 1 a 1 con el Arsenal, en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el encuentro de ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. Julián Álvarez convirtió de penal y luego se retiró del campo con una molestia.

LA TUVO JULIÁN ÁLVAREZ: a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero argentino sacó un fuerte disparo de afuera del área que atajó Raya.

¡AVISÓ JULIÁN! Álvarez pintó a Gabriel, definió y Raya evitó el 1-0 de Atlético de Madrid sobre Arsenal.



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AHORA LA TUVO EL ARSENAL: a los 30 minutos del PT, Madueke encaró hacia adentro y sacó un tiro de afuera del área que pasó por al lado del palo.

¡ERA UN GOLAZO! Noni Madueke se las ingenió y estuvo cerca de marcar el primero de Arsenal vs. Atlético de Madrid.



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GOL DEL ARSENAL: sobre el final del PT, Gyokeres cayó dentro del área y el árbitro cobró penal. El propio delantero lo cambió por gol.

Este penal le cobraron a Arsenal en el Metropolitano... ¿Qué te pareció?



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¡APARECIÓ EL GOLEADOR! Viktor Gyokeres la cruzó con mucha fuerza y anotó el 1-0 de Arsenal vs. Atlético de Madrid.



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GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ: tras una mano dentro del área a los 53 minutos del segundo tiempo, el argentino le dio el empate de penal al Atlético Madrid.

¡PENAL PARA ATLÉTICO DE MADRID POR MANO WHITE!



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¡¡PICÓ LA ARAÑA!! JULIÁN ÁLVAREZ LA CRUZÓ TAMBIÉN Y FIRMÓ EL 1-1 ENTRE ATLÉTICO DE MADRID Y ARSENAL.



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ATENTO SCALONI: Julián Álvarez se retiró del campo de juego con una molestia.

¡ALERTA MUNDIAL! Julián Álvarez salió LESIONADO en el duelo vs. Arsenal.



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ANULADO: a los 80 minutos del ST, el VAR anuló un penal a favor del Arsenal.

El VAR actuó y... "NADA" ¿Era penal sobre Eze para Arsenal?



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