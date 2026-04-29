Julián Álvarez convirtió en el empate del Atlético Madrid ante el Arsenal, en la ida de las semifinales de la Champions League
El Atlético de Madrid de Julián Álvarez igualó con el Arsenal en el encuentro de ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League.
Atlético de Madrid empató 1 a 1 con el Arsenal, en el estadio Riyadh Air Metropolitano por el encuentro de ida de una de las semifinales de la UEFA Champions League 2026. Julián Álvarez convirtió de penal y luego se retiró del campo con una molestia.
LA TUVO JULIÁN ÁLVAREZ: a los 12 minutos del primer tiempo, el delantero argentino sacó un fuerte disparo de afuera del área que atajó Raya.
AHORA LA TUVO EL ARSENAL: a los 30 minutos del PT, Madueke encaró hacia adentro y sacó un tiro de afuera del área que pasó por al lado del palo.
GOL DEL ARSENAL: sobre el final del PT, Gyokeres cayó dentro del área y el árbitro cobró penal. El propio delantero lo cambió por gol.
GOL DE JULIÁN ÁLVAREZ: tras una mano dentro del área a los 53 minutos del segundo tiempo, el argentino le dio el empate de penal al Atlético Madrid.
ATENTO SCALONI: Julián Álvarez se retiró del campo de juego con una molestia.
ANULADO: a los 80 minutos del ST, el VAR anuló un penal a favor del Arsenal.