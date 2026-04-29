El polémico gesto que no se vio del volante de Cruzeiro con Adam Bareiro antes de su expulsión en Boca

La expulsión de Adam Bareiro, antes del final del primer tiempo en el Mineirao, trastocó por completo la noche de Copa Libertadores en la que Boca cayó ante el Cruzeiro.

Minutos antes del encontronazo que derivó en la doble amarilla, había ocurrido otro cruce entre el delantero y Christian. En su afán por proteger la pelota en la mitad de la cancha, el jugador del xeneize se puso de espaldas a su marcador.

La jugada, grabada desde atrás y al ras del campo de juego, mostró un gesto antirreglamentario de Christian que podría haber sido castigado. Entre forcejeos, el volante le tocó la cola y provocó la primera reacción de furia del delantero.

El paraguayo le reclamó al árbitro Esteban Ostojich e incluso al cuarto árbitro, Yender Herrera, que estaba a apenas unos metros de la acción. Sin embargo, ninguno advirtió que al brasileño se le había ido la mano.

Poco se habló del "manolarga" Christian. pic.twitter.com/JH18SdRTes — Fede Cristofanelli (@Cristoffede) April 29, 2026

En caso de haberlo observado, Christian podría haber recibido la tarjeta roja. Según las reglas de la IFAB (International Football Association Board), el uso de gestos ofensivos, insultantes o abusivos, así como conductas violentas o indecentes, conlleva la expulsión inmediata.