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NO DEFRAUDARON

Con dos golazos, Brasil y Marruecos igualaron en un partidazo por el Grupo C del Mundial 2026

En un muy lindo encuentro que inauguró el Grupo C, Brasil y Marruecos iniciaron su camino en el Mundial 2026 con un empate.

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En uno de los partidos más atractivos de toda la fecha 1 del Mundial 2026, Brasil y Marruecos empataron 1-1 por el Grupo C.

Sin dudas, por lo vibrante, lo cambiante y las emociones que entregó, el encuentro en Nueva Jersey estuvo a la altura de las expectativas.

La tarde comenzó mejor para el elenco africano, que a los cinco minutos tuvo su primera llegada de peligro y, a los 20', se puso en ventaja con un golazo de Ismael Saibari tras una notable asistencia de Brahim Díaz.

A partir de ahí, la Verdeamarela se despertó, empató la historia con otro muy lindo tanto de Vinicius a los 31 minutos y pudo darlo vuelta con una pirueta de Lucas Paquetá que encontró la buena respuesta de Bono.

En el complemento, los dirigidos por Carlo Ancelotti se asentaron y tuvieron pasajes de buen juego, mientras que los Leones del Atlas pagaron el desgaste físico.

Finalmente, el último cuarto de hora tuvo ocasiones para dos seleccionados que nunca dieron señales de conformarse con un punto que terminó siendo justo.

Ahora, Escocia y Haití completarán la jornada en esta zona esta misma noche, desde las 22:00. La próxima semana, el Scratch enfrentará al combinado caribeño, mientras que los marroquíes se medirán ante los europeos.

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