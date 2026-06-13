Con dos golazos, Brasil y Marruecos igualaron en un partidazo por el Grupo C del Mundial 2026

En uno de los partidos más atractivos de toda la fecha 1 del Mundial 2026, Brasil y Marruecos empataron 1-1 por el Grupo C.

Sin dudas, por lo vibrante, lo cambiante y las emociones que entregó, el encuentro en Nueva Jersey estuvo a la altura de las expectativas.

La tarde comenzó mejor para el elenco africano, que a los cinco minutos tuvo su primera llegada de peligro y, a los 20', se puso en ventaja con un golazo de Ismael Saibari tras una notable asistencia de Brahim Díaz.

¡SE SALVÓ BRASIL!



Bruno Guimarães se atravesó en la trayectoria de la pelota y evitó el primero de Marruecos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/20n9RB9er4 June 13, 2026

¡MARRUECOS SORPRENDE Y ABRE EL MARCADOR ANTE BRASIL!



Ismael Saibari metió un gran pase filtrado y la picó en el mano a mano con Alisson para darle el 1-0 al conjunto africano. pic.twitter.com/4XSTrzxwD4 — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

A partir de ahí, la Verdeamarela se despertó, empató la historia con otro muy lindo tanto de Vinicius a los 31 minutos y pudo darlo vuelta con una pirueta de Lucas Paquetá que encontró la buena respuesta de Bono.

¡BRASIL SE DESPERTÓ Y EMPATÓ EL PARTIDO CON UN GOLAZO!



Vinicius aprovechó el único espacio que le dejó Marruecos en el área grande y sacó un potente derechazo al ángulo para el 1-1. pic.twitter.com/CSKx7Ve5sI — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

¡¡¡CLARÍSIMA DE BRASIL: ERA EL GOLAZO DEL MUNDIAL!!!



TREMENDA pirueta de Paquetá y buena respuesta de Bono para salvar a Marruecos. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/AJO51P3Waq — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

En el complemento, los dirigidos por Carlo Ancelotti se asentaron y tuvieron pasajes de buen juego, mientras que los Leones del Atlas pagaron el desgaste físico.

Finalmente, el último cuarto de hora tuvo ocasiones para dos seleccionados que nunca dieron señales de conformarse con un punto que terminó siendo justo.

¡LA ARENGA DE NEYMAR PARA SUS COMPAÑEROS!



El crack brasileño, lesionado, vive el partido frente a Marruecos con mucha intensidad. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/skbR03oqVV — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Ahora, Escocia y Haití completarán la jornada en esta zona esta misma noche, desde las 22:00. La próxima semana, el Scratch enfrentará al combinado caribeño, mientras que los marroquíes se medirán ante los europeos.