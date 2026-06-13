Suiza no lo liquidó y Qatar rescató un empate agónico por el Grupo B del Mundial 2026

En el primer partido del día, Suiza y Qatar igualaron 1-1 en California y dejaron al Grupo B del Mundial 2026 con una paridad absoluta tras la fecha 1.

Pese a que la primera chance clara del partido fue para el elenco asiático, los helvéticos respondieron con todo el rigor.

¡ASÍ LLEGÓ CATAR!



Tras un error en el intento de despeje de Elvedi, Edmilson casi anota el 1-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/NWRHqS8syA — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

¡SUIZA TUVO EL 1-0!



Dan Ndoye recibió en el área, pero Mahmoud Abunada intervino para evitar el primero.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Dglx3kHEGD June 13, 2026

Así, después de una jugada en la que Mahmoud Abunada derribó en el área a Remo Freuler y se revisó un fino offside en el inicio de la acción, Breel Embolo cambió penal por gol a los 12 minutos.

ASÍ FUE EL PENAL DE ABUNADA CONTRA FREULER PARA EL 1 A 0 PARCIAL DE SUIZA ANTE CATAR#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WN9mLvpCNl — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Con la ventaja, el combinado europeo impuso las condiciones y, después de que Edmilson Junior exigió a Gregor Kobel, pudo ampliar la diferencia sobre el final de la parte inicial.

¡ATAJÓ GREGOR KOBEL!



El arquero de Suiza le detuvo el remate a Edmilson Junior.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/uJsCZHWaXe — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

¡RUBÉN VARGAS CASI AUMENTA LA VENTAJA!



Mahmoud Abunada salvó a Catar del 2-0.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/96pKwnEKJn — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

¡FANTÁSTICA INTERVENCIÓN DE AL AMIN!



Aebischer remató pero el zaguero de Catar la sacó en la línea.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/nYwDNKgfYz — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Las cosas no cambiaron demasiado durante un buen tramo del complemento y todo hacía indicar que el conjunto dirigido por Murat Yakin iba a cerrar el cotejo sin inconvenientes y hasta con algún que otro tanto más.

¡ESE BALÓN PASÓ MUY CERCA DEL ARCO DE CATAR!



Casi sin ángulo, Embolo remató como pudo y el esférico pasó junto al poste izquierdo.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hzkK0EG1Qp — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Pero al ver que su rival no aceleró lo suficiente, el anfitrión de la pasada Copa del Mundo se adelantó en el campo y dio señales de vida en el tramo final.

¡CATAR NO SE RINDE Y BUSCA EL EMPATE!



Ahmed Alaaeldin, intentó de media vuelta, pero el arquero Gregor Kobel embolsó sin problemas.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/WEincJaAeY — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Como en el fútbol a veces se castiga la falta de efectividad, Suiza pagó caro y, en tiempo de descuento, Boualem Khoukhi impactó de cabeza un centro y convirtió el tanto agónico para sellar la igualdad.

LOCURA TOTAL: ¡CATAR LO IGUALÓ SOBRE EL FINAL!



Boualem Khoukhi anotó el 1-1 ante Suiza a tres minutos del término del partido.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/QGkQmcIlis — DSPORTS (@DSports) June 13, 2026

Gracias a este resultado y tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, la zona tiene a sus cuatro seleccionados participantes con un punto. La próxima jornada, Suiza se medirá contra el equipo balcánico, en tanto que Qatar chocará con uno de los locales.