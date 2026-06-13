Suiza no lo liquidó y Qatar rescató un empate agónico por el Grupo B del Mundial 2026
En el primer partido del sábado, Suiza se confió, Qatar se lo hizo pagar sobre el final y el Grupo B del Mundial 2026 quedó con una paridad total.
En el primer partido del día, Suiza y Qatar igualaron 1-1 en California y dejaron al Grupo B del Mundial 2026 con una paridad absoluta tras la fecha 1.
Pese a que la primera chance clara del partido fue para el elenco asiático, los helvéticos respondieron con todo el rigor.
Así, después de una jugada en la que Mahmoud Abunada derribó en el área a Remo Freuler y se revisó un fino offside en el inicio de la acción, Breel Embolo cambió penal por gol a los 12 minutos.
Con la ventaja, el combinado europeo impuso las condiciones y, después de que Edmilson Junior exigió a Gregor Kobel, pudo ampliar la diferencia sobre el final de la parte inicial.
Las cosas no cambiaron demasiado durante un buen tramo del complemento y todo hacía indicar que el conjunto dirigido por Murat Yakin iba a cerrar el cotejo sin inconvenientes y hasta con algún que otro tanto más.
Pero al ver que su rival no aceleró lo suficiente, el anfitrión de la pasada Copa del Mundo se adelantó en el campo y dio señales de vida en el tramo final.
Como en el fútbol a veces se castiga la falta de efectividad, Suiza pagó caro y, en tiempo de descuento, Boualem Khoukhi impactó de cabeza un centro y convirtió el tanto agónico para sellar la igualdad.
Gracias a este resultado y tras el empate entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, la zona tiene a sus cuatro seleccionados participantes con un punto. La próxima jornada, Suiza se medirá contra el equipo balcánico, en tanto que Qatar chocará con uno de los locales.