FIFA confirma el Mundial Sub 17 Qatar 2026: fechas, sedes, sorteo y la participación de Argentina

La FIFA confirmó que el Mundial Sub 17 2026 se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, en la segunda edición del nuevo formato con 48 selecciones.

El torneo se jugará principalmente en el complejo Aspire Zone de Doha, mientras que la final tendrá lugar en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Además, Qatar será sede anual del certamen juvenil hasta 2029.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 21 de mayo a las 11 de Argentina, donde se definirán los cruces iniciales del campeonato.

En cuanto a la participación sudamericana, la Selección Argentina Sub-17 estará presente tras clasificar en el Sudamericano disputado en Paraguay, donde finalizó subcampeona. También lograron su boleto Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela, completando los cupos de CONMEBOL.

El Mundial Sub 17 volverá a reunir a las principales promesas del fútbol mundial en un formato ampliado que busca potenciar el desarrollo juvenil y aumentar la competitividad a nivel global.