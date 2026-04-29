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FIFA confirma el Mundial Sub 17 Qatar 2026: fechas, sedes, sorteo y la participación de Argentina

La Copa Mundial Sub 17 de la FIFA se jugará del 19 de noviembre al 13 de diciembre en Qatar, con 48 selecciones. El sorteo será el 21 de mayo y la Selección Argentina Sub 17 ya aseguró su clasificación tras el Sudamericano.

Juan Riera
Juan Riera

La FIFA confirmó que el Mundial Sub 17 2026 se disputará en Qatar entre el 19 de noviembre y el 13 de diciembre, en la segunda edición del nuevo formato con 48 selecciones. 

El torneo se jugará principalmente en el complejo Aspire Zone de Doha, mientras que la final tendrá lugar en el Estadio Internacional Khalifa, uno de los escenarios más emblemáticos del país. Además, Qatar será sede anual del certamen juvenil hasta 2029.  

 El sorteo de la fase de grupos se realizará el jueves 21 de mayo a las 11 de Argentina, donde se definirán los cruces iniciales del campeonato.

En cuanto a la participación sudamericana, la Selección Argentina Sub-17 estará presente tras clasificar en el Sudamericano disputado en Paraguay, donde finalizó subcampeona. También lograron su boleto Brasil, Colombia, Ecuador, Chile, Uruguay y Venezuela, completando los cupos de CONMEBOL.

El Mundial Sub 17 volverá a reunir a las principales promesas del fútbol mundial en un formato ampliado que busca potenciar el desarrollo juvenil y aumentar la competitividad a nivel global.

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