Sanción histórica a Mykhailo Mudryk: cuatro años sin jugar tras dar positivo en doping

La Football Association confirmó la suspensión por cuatro años de Mykhailo Mudryk tras detectarse meldonium. El ex Chelsea niega haber consumido sustancias prohibidas.



El mediapunta ucraniano se encontraba bajo suspensión provisoria desde diciembre de 2024, cuando se conoció el resultado adverso. Desde entonces, no volvió a disputar un partido oficial.

El caso generó controversia debido a la postura del futbolista, quien sostiene que nunca consumió sustancias prohibidas de manera consciente. Incluso, según trascendió, se sometió a un detector de mentiras para respaldar su versión.

Sin embargo, la investigación avanzó y confirmó la presencia de meldonium en su organismo, una sustancia utilizada para mejorar el rendimiento físico y prohibida en el deporte profesional.

En medio de este escenario, el Chelsea decidió rescindir su contrato en abril de 2025, poniendo fin a una etapa marcada por la polémica tras su millonaria llegada en 2023.

En los últimos meses, además, surgieron versiones sobre un posible cambio de rumbo en la carrera de Mudryk, quien tendría intenciones de competir en atletismo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

La sanción representa un duro golpe para el futbolista ucraniano, cuyo futuro deportivo queda ahora envuelto en incertidumbre tras uno de los casos de doping más resonantes de los últimos tiempos