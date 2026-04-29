Johnny Rep, al ladero de Johan Cruyff en La Naranja Mecánica

El primer nombre que aparece cuando se hace mención a Holanda de 1974 es el de Johan Cruyff, el cerebro de la Naranja Mecánica que revolucionó el fútbol por el estilo de juego que ya venía del Ajax de los 70. Pero Cruyff no jugaba solo, sino que estaba acompañado de excelentes futbolistas que entendían el fútbol de la misma manera y uno de ellos era Johnny Rep, clave en las actuaciones de Holanda (hoy Países Bajos) en 1974 y 1978 en donde llegó a la final de ambos Mundiales, perdiendo contra los locales (Alemania y Argentina).

Rep es el máximo goleador holandés en los Mundiales (con 7), un delantero que pasó a ser un extremo derecho adaptándose al "Fútbol total" de los Naranjas, que mostraba su desparpajo, talento, gambeta, habilidad y gol. Conocido como el "bad boy" (chico malo), de pelo largo, imagen de rockero y que mucho después confesó su vida nocturna, sus problemas con el alcoholismo y el consumo de anfetaminas, nació el 25 de noviembre de 1951 en Zaandam y tiene 74 años.

Jugó 2 Mundiales y en ambos los 7 partidos disputando 2 finales, anotando 7 goles, entre ellos varios muy importantes como el doblete a Uruguay en el debut en la cita alemana de 1974, el que le anotó a Bulgaria y luego a Argentina, ya en la segunda fase, el día del 4-0.

Cuatro años después, el extrovertido delantero que lucía el número 16 en la espalda, marcó un tanto en la caída 3-2 con Escocia y por suplicado ante Austria, en el 5-1. Uno de ellos, con una gran definición de emboquillada, dejando en claro su talento.

"Tiene pinta de atorrante", fue una frase muy escuchada durante nuestro Mundial y las veces que se

veían los partidos de Holanda o de Ajax, en esos años 70. Y lo era, dentro y fuera de la cancha.

"Había muchas demostraciones de que no deberíamos viajar a la Argentina por la intensa dictadura que había en el país y todo eso salía en las noticias. Hubo protestas en Holanda cuando decidimos viajar. Pero aún así fuimos porque somos apasionados del fútbol y es para eso a lo que íbamos. Si no hubiésemos ido, hubiéramos sido el único equipo en quedarse en casa", dijo Rep años después sobre todo lo que rodeó al Mundial 78 y lo que se hablaba en Holanda en la previa.

Muchos años después, Rep hizo mención al Mundial 78 y en una entrevista a la Agencia Télam dijo sin dudar que "Argentina tenía que ganar por cuatro goles ante Perú para pasar a la final y lograron anotar dos más. Según nuestra idea, ese partido fue sobornado... El equipo tenía que ganar para que la población se tranquilizara más, por la dictadura que vivía"

De más está decir que recibió respuestas de los futbolistas argentinos, muy enojado por sus dichos.

Brilló en el Ajax de Amsterdam, en donde junto con Cruyff conquistaron dos torneos de su país (1971-72 y 1972-73); la Supercopa de Europa (1973), la Liga de Campeones de Europa de 1972 y 1973, la Copa Intercontinental en 1972 al superar a Independiente (anotó dos goles en el 3-0 de la revancha). Sus pasos también dejaron huellas en PEC Zwolle, Feyenoord y Haarlem, de Holanda; Valencia, de España; y Bastia y Saint-Étienne, de Francia.

Algunos datos relevantes: 7 GOLES anotó Rep, 4 en Alemania 1974 (2 a Uruguay, 1 a Bulgaria y 1 a Argentina) y 3 en Argentina 1978 (1 a Escocia y 2 a Austria)

14 PARTIDOS Disputó en 2 Mundiales, 7 en cada uno (74 y 78) siendo titular en 13, ya que solamente ingresó desde el banco ante Perú, en 1978