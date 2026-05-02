Alerta real: detuvieron a hombre que quiso atentar contra dos hijas de Máxima Zorreguieta

Momentos de gran tensión se vivieron en los Países Bajos, ya que la policía local detuvo a un sujeto de 33 años que planeaba atentar contra dos de las hijas de la reina Máxima Zorreguieta. El detenido quedó a disposición de la Justicia.

Más allá de la noticia de la detención del ultraderechista, el resto del caso tiene tintes herméticos, ya que se desconoce el lugar o fecha de la detención. Además, la identidad del sospechoso no se hizo pública, en cumplimiento de la normativa neerlandesa de privacidad.

Todas las noticias de Crónica, en vivo

Pero ciertos detalles se conocieron tras la resolución judicial publicada en la página web de la Fiscalía de La Haya, donde puede leerse que el sospechoso habría preparado un ataque contra la heredera al trono, la princesa Amalia, de 22 años, y su hermana Alexia, de 20, en dicha ciudad neerlandesa el febrero pasado.

"El sospechoso estaba presuntamente en posesión de dos hachas a principios de febrero, en las que figuraban las palabras 'Alexia', 'Mossad' y 'Sieg Heil' (consigna vinculada al régimen nazi), y también tenía una hoja escrita a mano con las palabras 'Amalia', 'Alexia' y 'Baño de sangre'", señala el documento judicial.

Otras amenazas a la corona neerlandesa

Con estos indicios, las autoridades consideraron que el sospechoso tenía la intención de atentar contra la heredera al trono y su hermana, aunque se desconocen las motivaciones.

En tanto, no es la primera vez que las hijas del rey Guillermo Alejandro y la reina Máxima sufren amenazas, y la casa real neerlandesa tuvo que extremar los cuidados de las herederas.

En 2022, la princesa Amalia se vio obligada a abandonar su residencia estudiantil en Ámsterdam y trasladarse al palacio real debido a riesgos para su seguridad, presuntamente relacionados con redes de crimen organizado. En aquel momento, su madre afirmó que Amalia no podía salir de casa, y que esa situación tenía "enormes consecuencias para su vida".

Tras la pista de organizaciones mafiosas

Por otra parte, las sospechas en ese entonces apuntaron a la "Mocro Maffia", las organizaciones mafiosas de origen marroquí especializadas en el tráfico de droga a Países Bajos y a Bélgica. Es conocida por controlar el tráfico de cocaína a través de los puertos de entrada a Europa de Rotterdam y de Amberes.

Dos años antes, un hombre había sido condenado por enviar mensajes amenazantes a través de Instagram tanto a Amalia, que entonces tenía 16 años, como a una amiga cercana.