Atentado fallido contra Trump: el tirador envió una carta a sus padres con los motivos del ataque

En el marco de la investigación por el fallido atentado contra Donald Trump ocurrido en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, se conoció que el tirador, Cole Thomas Allen, le envió una carta a su familia en el que contó cuáles fueron los motivos del ataque.

Avriana Allen, la hermana del hombre de 31 años que ya fue detenido, fue quien entregó a las autoridades una copia del texto que Cole envió minutos antes de irrumpir en el evento en Washington.

"No estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes"

En el manifiesto que es analizado por el FBI, Allen intentó justificar el atentado contra el presidente de Estados Unidos. "¡Hola a todos! Puede que hoy haya sorprendido a mucha gente. Permítanme empezar disculpándome con todos aquellos cuya confianza traicioné. Les pido disculpas a mis padres por decir que tenía una entrevista sin especificar que era para ‘Los más buscados'", arrancó Allen en el documento que dio a conocer The New York Post.

También se disculpó con sus colegas y estudiantes "por decir que tenía una emergencia personal (para cuando alguien lea esto, probablemente sí NECESITE ir a urgencias, pero difícilmente se puede decir que no sea una situación autoinfligida)".

Luego, empieza a desarrollar motivos del intento de atentado. "Les pido disculpas a todos los que fueron abusados y/o asesinados antes de esto, a todos los que sufrieron antes de que yo pudiera intentar esto, y a todos los que puedan seguir sufriendo después, independientemente de mi éxito o fracaso".

En este punto, subrayó: "Soy ciudadano de los Estados Unidos de América. Lo que hacen mis representantes me representa. Y ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, violador y traidor manche mis manos con sus crímenes".

Asimismo, indicó que los funcionarios de la administración Trump y en el caso de los integrantes del Servicio Secreto, encargados de la seguridad, los marcó como objetivos solo en caso de ser necesarios. "Deben ser incapacitados de forma no letal si es posible", señaló.

Añadió que la "seguridad del hotel: no son objetivos en la medida de lo posible", al igual que la Policía del Capitolio, la Guardia Nacional, empleados del hotel e invitados. Aseveró que para minimizar las víctimas usaría "munición de perdigones en lugar de balas sólidas".

No obstante, Allen recalcó: "Aun así, atravesaría a la mayoría de las personas aquí para llegar a los objetivos si fuera absolutamente necesario (bajo la premisa de que la mayoría de la gente ‘eligió' asistir a un discurso de un pedófilo, violador y traidor, y por lo tanto es cómplice), pero realmente espero que no llegue a eso".

Por otra parte, también advirtió sobre la vulnerabilidad del hotel Washington Hilton, donde se hospedó y se realizó el evento en la noche del sábado. "Cualquier agente iraní podría haber traído una ametralladora pesada y nadie se habría dado cuenta", afirmó.

Y sentenció: "Lo que noté inmediatamente al ingresar al hotel es la sensación de arrogancia. Entro con múltiples armas y ni una sola persona allí considera la posibilidad de que yo pueda ser una amenaza. La seguridad en el evento está toda afuera, enfocada en los manifestantes y en los que van llegando, porque aparentemente nadie pensó en lo que pasa si alguien hace el registro (check-in) el día anterior".

Cole Thomas Allen fue detenido tras el fallido ataque y enfrenta cargos iniciales por agresión y tenencia de armas de fuego. Este lunes será trasladado a los tribunales federales del Distrito de Columbia para su primera audiencia.