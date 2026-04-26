¡VIDEO! Así el Servicio Secreto evacuó a Donald Trump tras un ataque armado en la cena de corresponsales

Lo que comenzó como una velada protocolar terminó en segundos convertido en una escena de caos, gritos y agentes armados corriendo contra reloj.

La noche del sábado, durante la tradicional cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, el presidente estadounidense Donald Trump fue evacuado de urgencia junto a la primera dama, Melania Trump, tras un incidente armado en el hotel Washington Hilton.

El momento de la evacuación

Las imágenes captaron el instante exacto en que un ruido fuerte, vinculado a disparos, interrumpió el salón. Los agentes del Servicio Secreto reaccionaron de inmediato: mientras algunos irrumpieron armados desde distintos puntos, otros se abalanzaron sobre el mandatario para protegerlo.

El presidente se agachó detrás del estrado mientras los asistentes, entre gritos y confusión, buscaban refugio debajo de las mesas del recinto en Washington.

La escena se volvió frenética con al menos cuatro agentes armados sobre el escenario, mientras efectivos vestidos de civil rodearon a Donald Trump y a Melania Trump.

Con movimientos coordinados, el equipo de seguridad cubrió a la pareja presidencial y los sacó rápidamente del lugar, al tiempo que otros oficiales apuntaban hacia los accesos del salón ante la posibilidad de una amenaza persistente.

El atacante bajo custodia

Según confirmaron posteriormente las autoridades de Estados Unidos, un hombre armado con una escopeta, una pistola y varios cuchillos había atacado un puesto de control de seguridad en el vestíbulo del hotel.

El sospechoso fue interceptado por el Servicio Secreto tras efectuar varios disparos y quedó bajo custodia policial.

En el fondo del salón, el despliegue de seguridad fue total, con armas desenfundadas y órdenes a viva voz para tomar el control absoluto del edificio.

Pese al pánico generalizado entre los cientos de invitados, el operativo permitió retirar a los objetivos principales sin que se reportaran heridas de gravedad para el mandatario.