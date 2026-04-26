Donald Trump, sobre el atacante en la cena de gala: "Una persona muy enferma que tenía muchas armas"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una conferencia de prensa tras el intento de ataque ocurrido durante la cena anual de corresponsales en Washington, episodio que obligó a una evacuación de urgencia en la noche del sábado y generó fuerte conmoción en el ámbito político y mediático.



Durante su exposición, el mandatario brindó detalles del momento en que se desató la situación y cuestionó las condiciones del lugar elegido para el evento. Según indicó, el hotel "no era un lugar particularmente seguro". No obstante, resaltó la intervención de su equipo de custodia, al que atribuyó haber evitado consecuencias mayores gracias a su "rápida actuación".

Trump relató que, en un primer momento, no percibió la magnitud del peligro. "Llegué a escuchar un ruido, vi que algo estaba pasando, pero no me llamó la atención de inmediato", explicó al reconstruir los instantes iniciales del incidente.

En medio de su discurso, el jefe de Estado sorprendió al pedir un aplauso para la periodista de CBS, Weijia Jiang, quien se encontraba cerca suyo y advirtió lo que ocurría antes que el resto. Minutos después, agentes de seguridad desplegaron un operativo para evacuar al presidente, a la primera dama, Melania Trump, y a miembros del gobierno.

El posteo de Trump para mostrar la detención del presunto atacante.

Sobre el agresor, un hombre de 30 años que ya fue detenido, Trump fue contundente en su descripción: "Es una persona muy enferma que tenía varias armas". Además, confirmó que un integrante de las fuerzas de seguridad resultó herido durante el episodio. "Afortunadamente, el agente llevaba un chaleco antibalas que le salvó la vida", señaló, al tiempo que expresó que reza por su pronta recuperación.

Visiblemente conmovido, el mandatario definió lo sucedido como una "experiencia dramática" y aprovechó para enviar un mensaje político, al instar a que las diferencias se resuelvan "a través del diálogo".

El incidente también derivó en la suspensión definitiva de la tradicional velada. Según explicó Trump, su intención inicial era continuar con la cena, pero desistió tras la recomendación de sus custodios, quienes priorizaron los protocolos de seguridad.

En este punto, poco después de haber sido evacuado del hotel, el presidente había publicado en su cuenta en Truth Social: "Una noche bastante intensa en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron rápido y con valentía. He recomendado ‘que el show continuara', pero estaré completamente guiado por las fuerzas del orden; ellos tomarán una decisión. De todas maneras, la velada será muy distinta a lo planeado y simplemente tendremos que hacerla de nuevo".