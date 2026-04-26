Video brutal: así atraparon al hombre que intentó matar a Donald Trump

Tras el tiroteo que obligó a evacuar al presidente de los Estados Unidos en la cena de corresponsales de la Casa Blanca, Donald Trump publicó en Truth Social fotos y un video del momento en que el sospechoso fue reducido y detenido.

Las imágenes, difundidas sin texto adjunto, muestran al hombre completamente desnudo y boca abajo en el suelo, custodiado por agentes. "Una persona muy enferma que tenía muchas armas", dijo el mandatario norteamericano en conferencia de prensa.

El atacante, un hombre de 31 años oriundo de California, intentó irrumpir en el evento armado con una escopeta, una pistola y múltiples cuchillos, según confirmó Jeff Carroll, jefe interino del Departamento de la Policía Metropolitana (MPD). Las autoridades descartaron la existencia de cómplices: el hombre actuó solo.

Pese al intenso intercambio de disparos en los pasillos del hotel Hilton, la policía informó que el agresor no fue alcanzado por las balas y fue trasladado a un centro médico para su evaluación. Sin embargo, durante el feroz tiroteo fue herido un oficial de la División Uniformada del Servicio Secreto, aunque afortunadamente su chaleco antibalas evitó heridas mortales.

La fiscal federal del Distrito de Columbia, Janine Pirro, confirmó que el detenido enfrenta dos acusaciones iniciales: uso de arma de fuego durante la comisión de un delito violento y agresión a un agente federal con arma peligrosa. Anticipó que en las próximas horas se sumarán nuevos cargos.

La fiscalía sostuvo que el sospechoso buscaba generar el mayor daño posible durante la cena presidencial. El operativo de seguridad logró interceptarlo antes de que ingresara al salón donde se encontraba Trump.