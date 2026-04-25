Evacúan a Donald Trump de urgencia de una cena con periodistas en medio de un tiroteo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tuvo que ser evacuado en un medio de una cena con periodistas, , luego de que se produjera un tiroteo en el hotel Washington Hilton. El presunto autor quedó detenido y puesto a disposición de la Justicia.

La situación se produjo mientras se realizaba el evento anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. Los estallido se produjeron el lobby del mencionado hotel.

De este modo se tuvo que aplicar el protocolo de seguridad, en el que agentes del Servicio Secreto retiraron rápidamente al mandatario; a su esposa, Melania Trump; al vicepresidente, JD Vance, y a otros funcionarios del gobierno.

Toda la sala en la que se encontraban los funcionarios y periodistas fue evacuada, en tanto que no se reportaron heridos.

%uD83C%uDDFA%uD83C%uDDF8 US Secret Service confirms that the shooter is in custody. pic.twitter.com/mzFGU5Y9Jb — Commentary: Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) April 26, 2026

Trump compartió un mensaje en Truth Social y respaldó el trabajo realizado por la seguridad.

"Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía", expresó el presidente.