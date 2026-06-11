Evacuaron varias plantas del Pentágono: investigan un problema en la calidad del aire

Momentos de tensión se vivieron este jueves en el Pentágono, la sede del Departamento de Defensa de Estados Unidos, ya que se activó el protocolo de emergencia y varias sectores del edificio debieron ser evacuados por un presunto incidente relacionado con materiales peligrosos.

El complejo, ubicado en Arlington, Virginia, alberga a cerca de 20.000 empleados que debieron dejar sus puestos luego de que durante la mañana, los sistemas internos de seguridad detectaran un problema relacionado con la calidad del aire. Ante la alerta, las autoridades implementaron un fuerte operativo en el que dispusieron el cierre de varias áreas y medidas de confinamiento para los sectores no evacuados.

Al respecto, el portavoz del Pentágono, Sean Parnell, indicó que los sensores habían detectado una anomalía en la calidad del aire que requería medidas preventivas. "El Departamento está implementando protocolos de protección estándar, incluyendo una orden de confinamiento para la zona afectada. Los equipos de respuesta están desplegados y listos para brindar apoyo a los ocupantes del edificio", había señalado.

Además, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia del Condado de Arlington confirmó el despliegue de su Equipo de Materiales Peligrosos para investigar la situación.

Qué motivó la activación del protocolo de emergencia

Sin embargo, todo se trató de una falsa alarma. Luego de una serie de inspecciones y pruebas técnicas, las autoridades comprobaron que no existía ningún riesgo real.

En tanto, según información de medios estadounidenses, la alarma fue activada por un sensor defectuoso que registró incorrectamente una alteración en la calidad del aire.

Tras descartar la presencia de sustancias peligrosas, las restricciones fueron levantadas y las actividades comenzaron a normalizarse en el edificio gubernamental.