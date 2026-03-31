El jefe del Pentágono advirtió que los próximos días "serán decisivos" en la guerra contra Irán

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Peter "Pete" Hegseth, advirtió este martes que los próximos días de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán "serán decisivos", al tiempo que alertó que, si el país persa no acepta un trato, el conflicto bélico continuará con "mayor intensidad".

No obstante, admitió que Irán persiste con la capacidad de tomar represalias tras haber sufrido varias semanas de ataques.

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"Los próximos días serán decisivos en la guerra contra Irán", advirtió Hegseth en una rueda de prensa realizada en el Pentágono y consignada por medios internacionales.

El secretario de Defensa de Estados Unidos agregó: "Irán lo sabe y prácticamente no hay nada que puedan hacer militarmente al respecto. Dispararán algunos misiles; los derribaremos".

Hegseth, sobre el posible envío de tropas terrestres estadounidenses al país persa, sostuvo que la clave es la "impredecibilidad".

Al preguntársele específicamente si el presidente Donald Trump las mandará, respondió: "No vamos a descartar ninguna opción".

Por último, advirtió que Estados Unidos se encuentra "más cerca que nunca de la victoria" en el conflicto bélico.

A su turno, el general John Daniel Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto del país norteamericano, detalló en la misma rueda de prensa que los ataques aéreos estadounidenses se centran ahora en "destruir las cadenas logísticas y de suministro que abastecen" las instalaciones iraníes de misiles, drones y minas navales.

La última vez que respondieron preguntas de la prensa sobre el estado de la guerra en Medio Oriente había sido el 19 de marzo.