Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para firmar un acuerdo nuclear

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este domingo una contundente advertencia al régimen iraní respecto a la urgencia de alcanzar un acuerdo nuclear.

El mandatario estadounidense subrayó que el tiempo juega en contra de la República Islámica y remarcó la necesidad de actuar con prontitud para evitar consecuencias graves.

La declaración surge en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán, un escenario que mantiene en alerta a la comunidad internacional.

"Para Irán, el tiempo corre, y más les vale moverse, Y RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", afirmó el jefe de Estado norteamericano a través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, donde además añadió de forma categórica: "¡El tiempo es fundamental!".

Acusaciones de dilación en los pactos

Tras su reciente viaje a China, el líder republicano brindó una entrevista a la cadena Fox News en la que volvió a responsabilizar a la administración iraní por la falta de un entendimiento definitivo.

El presidente describió la dinámica de los encuentros bilaterales y criticó los constantes cambios de postura de sus interlocutores.

"Cada vez que se dialoga ellos aceptan todo y luego se retiran (...) nos iban a dar su polvo nuclear y todo lo que queríamos, pero cada vez que cierran un trato, al día siguiente actúan como si no hubiéramos tenido esa conversación", manifestó Trump.

Según la perspectiva del mandatario, esta situación se repitió en al menos cinco ocasiones, lo que generó frustración en los funcionarios estadounidenses y obstaculizó avances concretos.

Contactos diplomáticos y mediación internacional

Para este domingo, el presidente de Estados Unidos tenía prevista una conversación con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, con el objetivo de abordar las conclusiones de su visita al territorio chino y analizar la evolución del conflicto en Medio Oriente.

En paralelo, las gestiones diplomáticas sumaron nuevos actores regionales.

Irán entregó este domingo al ministro del Interior de Pakistán, Mohsin Naqvi, un nuevo paquete de propuestas diseñado para reactivar las negociaciones que mantiene con la potencia norteamericana.

Esta iniciativa se inscribe dentro de los esfuerzos de mediación de la ciudad de Islamabad, que busca evitar el colapso del frágil alto el fuego vigente desde el pasado 8 de abril.