Donald Trump asegura que Xi Jinping le ofreció ayuda para un acuerdo con China y la reapertura de Ormuz

En el marco de la crisis global por la guerra entre Irán e Israel, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su par de China, Xi Jinping, manifestó su voluntad de mediar para alcanzar un acuerdo que permita reabrir el estrecho de Ormuz, punto neurálgico del comercio petrolero.

"Al presidente Xi le gustaría que se llegara a un acuerdo. Me dijo: ‘Si puedo ser de alguna ayuda, me gustaría serlo'", sostuvo Trump durante una entrevista con la cadena Fox News brindada desde Pekín.

Según el mandatario republicano, el líder chino expresó su intención directa de que la vía marítima sea desbloqueada para normalizar el flujo internacional.

Compromiso militar y tensión en Medio Oriente

Un dato clave de la cumbre en China fue el presunto compromiso de Xi Jinping de frenar el suministro de equipamiento militar a Irán.

Esta declaración de Trump llega en un momento crítico de la escalada bélica, donde el rol de China como aliado comercial de Teherán es mirado de cerca por la Casa Blanca.

La entrevista completa, que se emitirá este jueves por la noche, detalla los alcances de la reunión bilateral en un contexto donde el bloqueo del estrecho de Ormuz podría disparar los precios del crudo y profundizar la inestabilidad económica global.

Vale recordar que China es el principal comprador de petróleo iraní, por lo que tiene influencia económica sobre Teherán, pero también es un aliado estratégico de Irán.

Antes del viaje, Trump había dicho que no necesitaba la ayuda de China, pero durante y después de la reunión destacó esta oferta.

Por otra parte, el secretario de Estado, Marco Rubio, aclaró que Trump no pidió ayuda explícitamente y que Estados Unidos no la necesita. Además, desde la Casa Blanca enfatizaron que la posición es que Irán no puede tener armas nucleares y que China debería presionar a dicho país para resolver la situación.