Donald Trump calificó la propuesta iraní de "basura" y escala la tensión

La tregua en el Medio Oriente parece "pender de un hilo", ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo que la propuesta iraní para terminar con el conflicto "era basura" e inaceptable, y como respuesta a esto, el régimen persa lo urgió a que aceptara la oferta y amenazó con enriquecer uranio a niveles bélicos si vuelve a ser atacado.

Respecto a esta afirmación, el portavoz de la Comisión de Seguridad Nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Rezaei, dijo que en caso de que Irán vuelva a ser atacado una de las opciones es enriquecer uranio al 90 %, nivel apto para su uso en armas nucleares.

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"Una de las opciones de Irán en caso de un nuevo ataque podría ser el enriquecimiento al 90 %", dijo en X el político conservador. "Lo evaluaremos en el Parlamento", aseguró.

Además, el mayor nivel al que Irán enriqueció hasta el momento es al 60 %, de los cuales tiene 440 kilos en paradero, que no está claro tras los ataques israelíes y estadounidenses contra sus instalaciones nucleares el pasado junio y en la actual guerra.

Negociaciones estancadas

Desde los ataques del pasado junio, la República Islámica no enriquece uranio por los daños sufridos en sus instalaciones nucleares. En tanto, las negociaciones entre Irán y Estados Unidos se encuentran encalladas después de que Teherán rechazase la última propuesta de paz estadounidense por considerarla "unilateral e irracional".

Al mismo tiempo estableció sus propias condiciones para poner fin al conflicto: reconocimiento de su soberanía de Ormuz, pago de reparaciones, liberación de activos bloqueados, levantamiento de las sanciones y fin del conflicto en Líbano.

Respuesta iraní a Donald Trump

Por otra parte, Trump, calificó la propuesta iraní de "pedazo de basura" y advirtió que el alto el fuego con Irán vigente desde el 8 de abril es "increíblemente frágil". Tras estos comentarios, el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Ghalibaf, escribió en X que las fuerzas armadas de Irán estaban "listas para responder y dar una lección a cualquier agresión".

Esmail Baghaei, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, afirmó que las propuestas de Teherán eran "responsables" y "generosas".

Tras sus comentarios sobre la disposición de las fuerzas armadas iraníes para responder, Ghalibaf declaró en otra publicación en X que "no había otra alternativa que aceptar los derechos del pueblo iraní tal como se establecen en la propuesta de 14 puntos". "Cuanto más tarden en actuar, más pagarán los contribuyentes estadounidenses", concluyó.