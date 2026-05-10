Netanyahu advirtió que la guerra con Irán no terminó: "El material nuclear debe ser retirado"

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este domingo que la guerra contra Irán todavía no puede considerarse terminada debido a que el régimen de Teherán mantiene reservas de uranio enriquecido.

En declaraciones a la cadena CBS News, el mandatario israelí enfatizó que la infraestructura nuclear y el armamento estratégico del país persa continúan siendo una amenaza latente que requiere acciones concretas para su neutralización definitiva.

La exigencia de retirar el material nuclear

Durante su intervención en el programa 60 Minutes, el líder israelí sostuvo que, si bien los recientes ataques de la coalición debilitaron el programa nuclear iraní, los objetivos centrales aún no se han cumplido.

Para Benjamin Netanyahu, la permanencia de uranio enriquecido en territorio iraní es el principal obstáculo para la paz en la región.

"No terminó, porque todavía hay material nuclear, uranio enriquecido, que debe ser sacado de Irán", declaró el premier.

Al ser consultado sobre la metodología para concretar este objetivo, fue tajante al señalar que "uno entra y lo saca", sugiriendo la posibilidad de una intervención directa si las vías diplomáticas no logran el desmantelamiento de las instalaciones.

Coordinación con Estados Unidos y objetivos pendientes

El mandatario israelí indicó que existe una sintonía de visión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respecto al futuro del programa de los ayatolás.

Según relató, el presidente estadounidense le manifestó su intención de intervenir directamente en las zonas de conflicto. En ese sentido, Benjamin Netanyahu consideró que un acuerdo diplomático sería la vía ideal para la extracción, aunque no descartó otras alternativas.

"Creo que puede hacerse físicamente. Si existe un acuerdo y uno entra para sacarlo, ¿por qué no? Esa es la mejor manera", explicó el funcionario.

Además del frente nuclear, Israel mantiene bajo vigilancia la producción de misiles balísticos y el financiamiento de organizaciones armadas aliadas a Irán, capacidades que, según el primer ministro, han sido degradadas pero aún permanecen operativas en Medio Oriente.