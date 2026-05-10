"Ya no se reirán más": Donald Trump lanzó una dura advertencia a Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, endureció este domingo su postura frente al régimen de Irán al afirmar que la situación de supuesta ventaja de Teherán sobre Washington "se terminó".

A través de su plataforma Truth Social, el mandatario republicano sostuvo que el país persa ha utilizado tácticas de demora durante casi cinco décadas para avanzar en sus objetivos mientras negociaba con diferentes administraciones estadounidenses, marcando un punto de inflexión en las relaciones diplomáticas actuales.

Críticas a la gestión de Barack Obama

En su mensaje, Donald Trump apuntó directamente contra el ex presidente Barack Obama, a quien calificó como un líder débil que favoreció el fortalecimiento iraní.

Según el actual jefe de Estado, la administración demócrata permitió que Irán recibiera sumas multimillonarias que habrían sido entregadas de forma irregular.

"Obama se puso del lado de Irán, abandonó a Israel y permitió que Teherán recibiera enormes cantidades de dinero", escribió el mandatario.

Además, enfatizó sobre el envío de fondos en la gestión anterior: "Fue tanto dinero que cuando llegó, los matones iraníes no sabían qué hacer con él. El efectivo fue transportado en valijas y bolsos".

Advertencia sobre el conflicto regional

El presidente vinculó al régimen de Teherán con ataques contra fuerzas norteamericanas y con la represión de civiles.

En el marco de las negociaciones para frenar la escalada en Medio Oriente, el líder republicano acusó a las autoridades iraníes de haber asesinado a ciudadanos estadounidenses con explosivos en rutas y de haber destruido protestas internas.

Para finalizar, Donald Trump envió un mensaje directo sobre el futuro de la relación bilateral en el escenario internacional.

"Durante 47 años, Irán ha estado jugando con Estados Unidos y con el resto del mundo. Han estado riéndose de nuestro país, que ahora vuelve a ser grande. Pero ya no se reirán más", sentenció el mandatario en su publicación.