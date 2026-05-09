Informe señala que más de la mitad de los argentinos tiene una imagen negativa de Donald Trump

Una encuesta difundida por la consultora Zuban Córdoba mostró que la imagen de Donald Trump genera un fuerte rechazo entre los argentinos y refleja un escenario cada vez más polarizado alrededor de su figura.

Según los datos publicados por la consultora, el 57,3% de los encuestados tiene una imagen negativa del dirigente republicano, mientras que el 28,4% expresó una valoración positiva. En tanto, un 4,9% aseguró no conocerlo y un 9,4% respondió que no sabía qué opinión tenía sobre él.

El estudio remarca que el expresidente estadounidense conserva un nivel de conocimiento muy elevado en Argentina, aunque la percepción pública aparece marcada por un predominio claro de opiniones negativas.

La encuesta también refleja que la figura de Trump continúa generando fuertes posiciones tanto a favor como en contra, en línea con el impacto político y mediático que mantiene a nivel internacional.

El relevamiento se conoce en un contexto donde Trump vuelve a ocupar un lugar central en la agenda global por su rol en los conflictos internacionales, sus posiciones sobre Medio Oriente y su influencia sobre sectores alineados con la nueva derecha en distintos países, incluida la Argentina.