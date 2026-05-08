Estados Unidos liberó videos y fotos de presuntos ovnis y volvió a encender el debate sobre vida extraterrestre

Crece la expectativa por futuras revelaciones que haría pronto el gobierno de Donald Trump con sus conclusiones sobre la posibilidad de que exista la vida extraterrestre. El Departamento de Guerra de los Estados Unidos desclasificó archivos sobre presuntos ovnis y reavivó el debate mundial.

El anuncio incluye videos y fotos por la desclasificación de 162 archivos secretos sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), llamados popularmente ovnis.

Hace rato que Trump promete mostrar al mundo los descubrimientos hechos a lo largo de las investigaciones realizadas por Estados Unidos ante las miles de denuncias por ovnis en el cielo, muchas veces registradas por aficionados.

Un supuesto OVNI registrado por el FBI en 1999. (Foto: gentileza Ministerio de Guerra de EE.UU.).

El objetivo, según explican del gobierno estadounidense de Trump es dar transparencia a las especulaciones y teorías sobre que los Estados Unidos tendrían información secreta sobre encuentros con objetos voladores no identificados y vida afuera de la Tierra.

Para no dejar lugar a duda se difundió un comunicado oficial con la página oficial war.gov/ufo para ver la información revelada, a la que se le irá adhiriendo más documentación y videos todo clasificado debidamente.

Todo los detalles del FBI y otras agencias que revelaron archivos

La Casa Blanca a cargo de Donald Trump reveló archivos de múltiples agencias estadounidenses que intervienen en el seguimiento de supuestos avistamientos de ovnis.

Como la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía (DOE), la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO) del Departamento de Guerra -creada en 2022-, la NASA, el FBI y otras agencias de inteligencia.

Imágenes reveladas por la NASA. (Foto: gentileza NASA).

Hubo declaraciones del secretario de Guerra, Pete Hegseth, sostuvo: "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo".

Estados Unidos reveló intercambio entre astronautas sobre ovnis

Entre los archivos desclasificados hay una conversación aportada por la NASA en el Apolo 17 cuando dos astronautas de la misión informan que ven misteriosos fragmentos brillantes cerca de su nave espacial en 1972.

"Ahora vemos algunas partículas o fragmentos muy brillantes, o algo similar, flotando mientras realizamos maniobras", comentó un operador al centro de control de la misión.

Apolo 17. Foto: gentileza NASA:

Otro agente respondió: "Hay muchas luces grandes frente a mi ventana inferior, son extremadamente brillantes. Desde la ventana de Ron, esto parece un espectáculo del 4 de julio".

A su vez, uno de los documentos recopila los testimonios de siete agentes federales asignados a distintos equipos, quienes aseguraron de manera independiente haber observado varios fenómenos aéreos no identificados en el oeste de Estados Unidos durante dos jornadas de 2023.

De acuerdo con el reporte, algunos testigos afirmaron haber visto "orbes que expulsaban otros orbes" en la distancia, además de una gran esfera luminosa suspendida en el aire y un objeto semitransparente que fue comparado con una "cometa translúcida".

Gran parte de los archivos también contienen relatos de integrantes de las Fuerzas Armadas, incluido un informe fechado el 1 de enero de 2026. Ese documento señalaba que un operador militar estadounidense habría detectado un UAP desplazándose apenas por encima de la superficie del mar en Grecia, antes de ejecutar varios giros repentinos de 90 grados a una velocidad aproximada de 130 kilómetros por hora.