Trump bajó el tono amenazante, aseguró que mantiene "muy buenas conversaciones" con Irán y que la guerra "terminará pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este miércoles que las negociaciones con Irán avanzan de manera favorable y señaló que existe una posibilidad concreta de alcanzar un entendimiento entre ambas partes, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.



En declaraciones públicas, el mandatario sostuvo que en las últimas 24 horas mantuvo "muy buenas conversaciones" con representantes iraníes y evitó poner una fecha límite para que Teherán responda formalmente a las propuestas de Washington. Sin embargo, se mostró optimista sobre el rumbo del diálogo y aseguró que las autoridades de país persa "quieren hacer un trato".

Trump volvió a remarcar que el principal objetivo de su administración es impedir que la república islámica desarrolle armamento nuclear. Según indicó, ese punto ya habría sido aceptado por Irán, aunque desde Teherán todavía no hubo una confirmación oficial sobre esa afirmación.

El líder republicano también advirtió que, en caso de que fracasen las conversaciones diplomáticas, Estados Unidos podría avanzar con "un gran paso más", en referencia a posibles nuevas medidas militares en el marco del conflicto regional.

Estados Unidos exige a Irán entregar su armamento nuclear (Europa Press).

Más tarde, durante un acto virtual de campaña organizado para respaldar a un candidato republicano a gobernador, Trump defendió la intervención militar estadounidense y aseguró que la ofensiva responde a una "razón muy importante".

"Cuando se observan las cosas que están ocurriendo, estamos haciendo esto por una razón muy importante: no podemos permitir que tengan un arma nuclear", expresó el presidente ante sus seguidores.

En ese contexto, afirmó que gran parte de la población comprende la postura de Washington frente al conflicto y se mostró convencido de que la guerra "terminará rápidamente", pese al clima de fuerte incertidumbre que atraviesa la región.