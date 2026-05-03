La implacable advertencia de Irán a Estados Unidos: "Trump debe elegir entre una operación imposible o un mal acuerdo"

La Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán lanzó este domingo una advertencia directa al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente. El mensaje apunta a las opciones que enfrenta Washington en un eventual escenario de negociación.

A través de un comunicado difundido en las últimas horas, el área de inteligencia del organismo sostuvo que el mandatario estadounidense tiene un margen limitado para avanzar hacia un acuerdo. El texto fue replicado por la televisión estatal iraní.

"Solo hay una forma de leer esto: Trump debe elegir entre una operación militar imposible o un mal acuerdo con la República Islámica de Irán", señalaron desde la IRGC.

En la misma línea, agregaron: "El margen de maniobra de Estados Unidos para tomar decisiones se ha reducido". A su vez, afirmaron que Irán se encuentra "totalmente preparado" ante cualquier acción de Estados Unidos o Israel.

El rechazo a la "Propuesta de los 14 puntos"





En paralelo, el gobierno iraní presentó recientemente una propuesta de paz de 14 puntos con el objetivo de alcanzar una solución definitiva al conflicto. Sin embargo, la iniciativa fue rechazada por el presidente estadounidense.

"Pronto revisaré el plan que Irán nos acaba de enviar, pero no puedo imaginar que sea aceptable, ya que aún no han pagado un precio suficientemente alto por lo que le han hecho a la humanidad y al mundo durante los últimos 47 años", escribió Trump en sus redes sociales.

En cuanto a los plazos planteados, Irán propuso resolver el conflicto en un lapso de 30 días. Por su parte, Estados Unidos sugirió una tregua temporal de 60 días como alternativa inicial.

El embajador iraní en Pakistán, Reza Amiri Moghadam, reafirmó la postura diplomática de su país ante la prensa. "Irán sigue decidido a avanzar por la vía diplomática", aseguró.

"Si buscan un avance en las negociaciones, deben cambiar su comportamiento", añadió el diplomático en referencia a las potencias occidentales.

Por otra parte, medios estatales iraníes informaron que el Parlamento se encuentra próximo a sancionar una ley. La norma establecería nuevas restricciones sobre las embarcaciones que transiten por el estrecho de Ormuz.