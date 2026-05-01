Donald Trump aseguró que la guerra con Irán terminó y evitó pedir una prórroga al Congreso: "Las hostilidades cesaron"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio por terminada la guerra con Irán en una carta dirigida al Congreso de ese país, de donde debería recibir otra autorización para realizar operaciones militares.

De este modo, dio por "terminadas" las hostilidades con Irán para esquivar el plazo legal que tenía hasta el 1 de mayo y lo obligaba a obtener autorización legislativa para continuar el conflicto bélico iniciado el 28 de febrero de 2026.

El pedido fue realizado al presidente de la Cámara de Representantes Mike Johnson y al presidente pro tempore del Senado Chuck Grassley, 60 días después de comenzada la guerra.

La necesidad de pasar por el Congreso estas decisiones comenzó después de la guerra de Vietnam y obliga a cualquier gestión a pasar por el poder legislativo para continuar las acciones bélicas.

Así las cosas, se exige al presidente poner fin al uso de las Fuerzas Armadas en ese plazo, salvo que el Legislativo declare formalmente la guerra o autorice una prórroga de hasta 30 días para la "retirada ordenada" de tropas.

"No ha habido intercambio de disparos entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos e Irán desde el 7 de abril de 2026. Las hostilidades que comenzaron el 28 de febrero de 2026 han cesado", dice el mensaje de Trump.