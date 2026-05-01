Donald Trump desestimó la oferta de Irán: "Quieren hacer un trato, pero no estoy satisfecho"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las negociaciones con Irán "no están llegando" y lanzó duras críticas contra la conducción del país, a la que calificó como "extremadamente desconectada" e incapaz de coordinarse internamente.

En ese contexto, dejó abierto el escenario ante un eventual fracaso del diálogo. Trump planteó dos caminos posibles: avanzar hacia un acuerdo o recurrir a una ofensiva militar. Aunque aseguró que preferiría evitar una acción bélica "en términos humanos", remarcó que la opción de "acabar con ellos para siempre" sigue vigente como alternativa.

Trump advirtió nuevamente a Irán sobre las negociaciones fallidas.

El mandatario norteamericano aseguró que hubo avances en las negociaciones con Irán pero que no está del todo seguro de que puedan alcanzar los requisitos que plantearon desde Washington.

Además, criticó que el liderazgo de Irán "está muy fragmentado" con la participación "de tres grupos o tal vez cuatro", lo que lo convierte en "muy desorganizado".

Según Trump, este país está interesado en llegar a un acuerdo "porque prácticamente no les queda ejército", pero instó a que debe ser una propuesta "adecuada".

La postura de Irán ante este reclamo

Las autoridades de Irán resaltaron que se entregó una nueva propuesta el jueves por la noche para alcanzar un acuerdo a través de la mediación. Sin embargo, no se filtraron detalles.

Por su parte, el ministro iraní de Relaciones Exteriores, Abbas Araqchi, planteó que "estan dispuestos al diálogo" si existe un cambio de postura de Estados Unidos, debido a que estos mantienen "una retórica amenazante".

El funcionario iraní aseveró que en caso de que no se llegue a un entendimiento entre ambos países "las fuerzas armadas iraníes continúan preparadas para responder ante cualquier amenaza".

El estrecho de Ormuz, el principal foco del conflicto

Las negociaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán se estancaron luego de que el país norteamericano imponga un bloqueo de puertos iraníes en la zona del Estrecho de Ormuz.

Esta decisión había sido una represalia estadounidense hacia el bloqueo iraní al canal que transporta el 20 % del petróleo mundial. Además, otro de los conflictos había sido la intención de Estados Unidos de desarmar militarmente a Irán.

Ante este contexto, Trump demostró su malestar con las autoridades de Italia y de España debido a que ambas naciones "creen que está bien que Irán tenga armas nucleares".