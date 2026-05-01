Trump cuestiona a España e Italia y evalúa el retiro de tropas por el conflicto con Irán

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, manifestó este viernes su malestar con los gobiernos de España e Italia al vincular su postura diplomática con el programa atómico de Irán.

El mandatario afirmó que no está "contento" con ambas naciones debido a su posicionamiento en el conflicto de Medio Oriente, sugiriendo que dichos países no se oponen con firmeza al desarrollo de armamento nuclear por parte de Teherán.

Críticas a la política de seguridad internacional

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el dirigente republicano fue tajante al referirse a la situación europea.

"No estoy contento con Italia ni con España. Creen que está bien que Irán tenga un arma nuclear", sentenció ante los medios.

Según el análisis de Trump, la adquisición de capacidad atómica por parte del régimen iraní derivaría en "problemas como los que el mundo nunca ha visto antes".

El presidente estadounidense extendió su crítica a las capacidades estratégicas de sus aliados al señalar que "cualquiera que crea que está bien que Irán tenga un arma nuclear no es muy inteligente, y sería algo terrible en el futuro".

Estas declaraciones se dan en un marco de creciente fricción por la gestión de la seguridad global y los compromisos de defensa mutua.

Posible retiro de efectivos militares

En respuesta a esta falta de alineación, Donald Trump adelantó que estudia la posibilidad de reducir la presencia de sus tropas desplegadas en Europa.

Si bien el foco inicial de esta medida se centró en Alemania, el mandatario advirtió que el recorte de personal militar podría extenderse a territorio español e italiano.

En el caso particular de España, la tensión se ha intensificado debido a la negativa del Gobierno español de permitir que Estados Unidos utilice las bases de Rota y Morón para operaciones aéreas vinculadas al conflicto bélico actual.

Esta restricción en el uso de las instalaciones militares ha sido uno de los principales puntos de discordia para la administración republicana desde el inicio de las hostilidades.