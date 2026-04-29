Carlos III y una ironía histórica ante Trump

En el marco de una cena de Estado celebrada en la Casa Blanca, el rey Carlos III protagonizó un intercambio dialéctico con el presidente Donald Trump al afirmar que, sin la intervención del Reino Unido, los estadounidenses probablemente hablarían francés en lugar de inglés.

El comentario, realizado este miércoles, fue recibido por la prensa internacional como una muestra de "tono irónico" y "sutil provocación".

El trasfondo de la disputa idiomática

La mención del soberano surgió como respuesta a declaraciones previas del mandatario sobre el rol de Estados Unidos en la historia europea.

"Usted observó recientemente que, si no fuera por Estados Unidos, los países europeos estarían hablando alemán. Me atrevo a decir que, si no fuera por nosotros, ustedes estarían hablando francés", expresó Carlos III según reportó Ansalatina.

Tras las risas de los presentes, el monarca suavizó el mensaje: "Por supuesto, ambos amamos profundamente a nuestros primos franceses".

El discurso también incluyó referencias al incendio de la residencia presidencial en 1814 por parte de tropas británicas. "No puedo dejar de notar los ‘ajustes' en el Ala Este, señor presidente. Lamento decir que nosotros, los británicos, hicimos nuestro propio intento de ‘reforma' aquí en 1814", bromeó el rey.

Geopolítica, fútbol y una campana histórica

La ironía continuó al abordar la relación con Canadá. Dado que ambos países organizarán el próximo Mundial de fútbol, el monarca señaló que, técnicamente, ambos actúan como coanfitriones.

Este comentario fue interpretado como una alusión indirecta a las versiones sobre el interés de Donald Trump de integrar al país vecino como el estado número 51.

Como gesto protocolar, el rey entregó una reliquia naval: la campana original del HMS Trump, un submarino británico de la Segunda Guerra Mundial. "Si necesita contactarnos, no dude en llamar", añadió con humor al entregar el presente.

El brindis de Donald Trump

Por su parte, el presidente estadounidense optó por un discurso centrado en la alianza histórica. Donald Trump destacó que muchas excolonias desconocen su deuda con Londres y celebró el 250° aniversario de la independencia de Estados Unidos.

"Que nuestros dos países permanezcan unidos para siempre en nombre de la justicia y la libertad", afirmó el mandatario.

Además, subrayó que ambas naciones lucharon juntas "contra las fuerzas del comunismo, el fascismo y la tiranía", cerrando el evento con un brindis por la libertad estadounidense y el monarca británico.