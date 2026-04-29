Estados Unidos continuará con el bloqueo a Irán porque es la opción "menos riesgosa"

A dos meses de iniciado el conflicto en Medio Oriente, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió a los integrantes de su sdministración que se preparen para un bloqueo prolongado contra Irán, mientras se mantiene el alto el fuego en medio de negociaciones estancadas.

De esta manera, Trump optó por continuar presionando la economía y las exportaciones de petróleo de Irán e impedir el transporte marítimo hacia y desde sus puertos, tras reuniones con altos funcionarios de seguridad en la Casa Blanca, según informó The Wall Street Journal, que citó a funcionarios estadounidenses.

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El mandatario consideró que el bloqueo, "un intento de alto riesgo" para forzar la capitulación nuclear de Teherán, conlleva menos riesgos que otras opciones como reanudar los bombardeos o retirarse del conflicto, indicaron dichos funcionarios.

En tanto, los mismos portadores dijeron que Trump no está dispuesto a renunciar a su exigencia de que Irán, como mínimo, se comprometa a suspender su enriquecimiento nuclear durante 20 años y acepte restricciones a partir de entonces.

Objetivos militares cumplidos según EE.UU.

En ese sentido, según pudo saber la agencia Noticias Argentinas, Trump dijo a sus asesores que la oferta de tres fases de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz y posponer las conversaciones nucleares demuestra que Teherán no estaba negociando de buena fe.

Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Anna Kelly, afirmó que Estados Unidos cumplió sus objetivos militares en la guerra contra Irán y que, "gracias al exitoso bloqueo de los puertos iraníes, Estados Unidos tiene la máxima influencia sobre el régimen" durante las negociaciones para impedir que Teherán adquiera un arma nuclear.



