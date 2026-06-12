El primer ministro de Pakistán afirma que se alcanzó el texto final acordado de paz entre Estados Unidos e Irán

El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, afirmó este viernes que se ha alcanzado "un texto final y consensuado" para el acuerdo de paz definitivo entre Estados Unidos e Irán.

A través de una publicación oficial en la red social X, el mandatario comunicó el histórico avance y aseguró que su gobierno está trabajando de manera muy estrecha con las autoridades de Washington y Teherán para ordenar los próximos pasos del proceso.

"La paz nunca ha estado tan cerca como ahora", manifestó con optimismo el jefe de Estado, según detallaron reportes de las cadenas norteamericanas CBS News y CNN.

El rol clave de Islamabad como mediador

Pakistán ha desempeñado un papel fundamental como mediador estratégico a lo largo de este intrincado proceso diplomático, buscando acercar posiciones entre ambas potencias en un escenario marcado por una alta desconfianza mutua.

En su comunicado, Shehbaz Sharif también condenó lo que calificó como una "campaña incesante de desinformación" llevada adelante por sectores que pretenden sabotear la firma del pacto de paz, aunque el premier no brindó nombres ni precisiones sobre el origen de esos ataques.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, respaldó la información al declarar que el memorándum de entendimiento bilateral "nunca ha estado más cerca".

No obstante, el funcionario de Irán solicitó prudencia a la prensa internacional y pidió que se abstengan de entrar en especulaciones sobre el contenido normativo, asegurando que todos los detalles se compartirán con el público de forma transparente en el momento oportuno.

El impacto sobre el tablero geopolítico global

Los analistas internacionales señalan que, de concretarse la firma definitiva, el denominado Memorando de Entendimiento de Islamabad podría modificar de manera profunda el equilibrio político y militar en Medio Oriente.

Los primeros trascendidos técnicos indican que el acuerdo apunta principalmente a desescalar la tensión armada regional, establecer mecanismos formales de verificación sobre el programa nuclear iraní y abrir de forma limitada canales económicos y comerciales para aliviar las severas sanciones internacionales que pesan sobre Teherán.

El éxito de la gestión pakistaní se sustenta en sus lazos históricos de cooperación en seguridad con Estados Unidos y, simultáneamente, en su condición de país vecino con fronteras comunes y vínculos comerciales fluidos con Irán.

Este estatus intermedio le permitió tender puentes operativos eficaces allí donde otros actores tradicionales de la comunidad internacional enfrentaban estrictos límites políticos.