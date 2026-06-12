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Viernes, 12 de junio de 2026

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Bajó el precio del petróleo por el posible acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán

El barril de Brent opera este viernes a US$87,78, lo que implica un descenso de 2,5%. Fue después de que Donald Trump cancelara los ataques previstos contra el país asiático por avances en las conversaciones.

Gabriel Arias
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Después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, informara acerca de un posible acuerdo de paz con Irán para terminar con el conflicto en Medio Oriente, el precio del petróleo bajó y perfora los 90 dólares.

El barril de Brent opera este viernes a US$ 87,78, lo que implica un descenso de 2,5%, según reportó la agencia Noticias Argentinas. La caída en la cotización tuvo lugar después de que Trump anunciara que cancelaba los ataques previstos para la noche del jueves contra el país asiático por avances en las conversaciones.

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"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos he cancelado los ataques y bombardeos programados para esta noche", adelantó el presidente de EE.UU. en su red Truth Social.

"Dado que las conversaciones con la República Islámica de Irán han llegado al más alto nivel de la cúpula iraní y han sido aprobadas, como presidente de Estados Unidos he cancelado los ataques y bombardeos programados para esta noche", adelantó&nbsp;el presidente de EE.UU. en su red Truth Social.googletag.cmd.push(function(){googletag.display('interparrafo02')});El posteo de Donald Trump (Truth Social).
El posteo de Donald Trump (Truth Social).

Trump aseveró que "las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", que incluyen además a Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Baréin, Kuwait, Jordania y Egipto, entre otras naciones.

Cautela iraní

Pese a los dichos de Trump, las autoridades iraníes no confirmaron la existencia de un acuerdo y los medios estatales insistieron en que las negociaciones continúan, sin que se haya formalizado un acuerdo entre ambas partes.

Si bien se entiende que el fin de la guerra permitirá restablecer el paso por el estrecho de Ormuz y de esta manera, normalizar el flujo del petróleo, las idas y vueltas constantes sobre eventuales acuerdos frena las expectativas de los inversores.

Para Argentina, un descenso en el precio permitirá mantener el precio de los combustibles sin cambios.

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