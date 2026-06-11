Tensión en Medio Oriente: Estados Unidos volvió a atacar e Irán cerró el estrecho de Ormuz

La región del Medio Oriente sigue en plena escalada de ataques de un lado y del otro, y en esta ocasión, Estados Unidos bombardeó varios objetivos iraníes, por lo cual la respuesta no tardó en llegar: además de contestar con embestidas en Baréin, Kuwait y Jordania, anunció un cierre total del estrecho de Ormuz hasta nuevo aviso.

Donald Trump se vio molesto por la situación y sostuvo: "Estábamos realmente cerca de un acuerdo, pero siguen dándonos largas, siguen tomándonos por imbéciles". Por su parte, el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fue más directo: "Si tenemos que negociar a base de bombas, negociaremos con bombas, y somos muy buenos en eso", advirtió.

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Los bombardeos estadounidenses golpearon múltiples ciudades iraníes, incluyendo la capital Teherán y la estratégica Bandar Abbas, cerca del estrecho de Ormuz.

Según el Comando Central de Estados Unidos, los objetivos fueron "capacidades de vigilancia militar, sistemas de comunicación y emplazamientos de defensa aérea" de Irán. La operación involucró a la Fuerza Aérea, Marines y Marina, aunque no se difundieron detalles sobre el alcance de los daños.

Respuesta iraní





La Guardia Revolucionaria iraní confirmó que los ataques destruyeron un complejo fabril, un cuartel militar y una base local en las afueras de la capital.

Irán respondió con una nueva andanada de misiles sobre países del Golfo Pérsico. En Baréin, una nena de 11 años resultó herida y varias casas y autos sufrieron daños por la caída de escombros tras la interceptación de los proyectiles. Kuwait cerró su espacio aéreo durante horas y Jordania emitió alertas a través de la embajada de Estados Unidos en Amán y anunció haber interceptado 20 misiles.

Irán atacó a otros países de la región (X).

"Los ataques ilegales y criminales perpetrados por Estados Unidos en las últimas horas no sólo constituyen una violación palmaria de la Carta de Naciones Unidas (...), sino que además convierten la tregua en algo prácticamente irrelevante", comentó la cancillería iraní en un comunicado.

Amenaza en el mar





Irán advirtió que atacará cualquier barco que intente cruzar el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde pasa cerca del 20% del comercio mundial de petróleo y gas natural licuado: "Tras las repetidas violaciones del alto el fuego por parte del enemigo estadounidense, el estrecho de Ormuz permanecerá cerrado hasta nuevo aviso".

"Ningún barco debe abandonar su fondeadero en el golfo Pérsico y el mar de Omán. Cualquier aproximación al estrecho de Ormuz se considerará una colaboración con el enemigo", advirtieron.

La Armada iraní aseguró que "dos buques que intentaban cruzar ilegalmente" esa vía ya fueron atacados. El comandante de la aviación de los Guardianes, Sardar Musavi, fue tajante: "¿Están poniendo en peligro el sagrado estrecho de Ormuz? Haremos de esta región un infierno para ustedes".