Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y escala la tensión

Estados Unidos atacó nuevamente a Irán y escala la tensión en Medio Oriente, frente al acuerdo de no agresión que existe entre ambos países.

El ejército estadounidense atacó el miércoles "múltiples objetivos" en Irán por orden del presidente Donald Trump, según una publicación del Comando Central de Estados Unidos.

La maniobra fue calificada como una acción defensiva, aunque ya había atacado bajo la misma carátula horas antes y el acuerdo de paz entre ambas naciones parece pender de un hilo.

Donald Trump sube la tensión en Medio Oriente con nuevos ataques.

"Las fuerzas del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) comenzaron a lanzar ataques adicionales de autodefensa hoy a las 17:15 (hora del este) contra múltiples objetivos en Irán, siguiendo instrucciones del Comandante en Jefe", informó el CENTCOM en un comunicado. Y resalta: "Los ataques responden a la agresión continua e injustificada de Irán".

La tensión escalada y los ataques no cesan

Previamente, el secretario de Guerra estadounidense , Pete Hegseth, afirmó que el ejército estadounidense "estará ocupado esta noche" en Irán, durante unas declaraciones tras su visita al cuartel general del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) en Tampa, Florida.

"El Comando Central estará muy ocupado esta noche porque el presidente (Donald) Trump dijo que atacaremos a Irán con dureza, y así será. Porque Irán tiene la oportunidad de llegar a un buen acuerdo, un gran acuerdo para formalizar lo que dijeron estar dispuestos a hacer, y no lo han estado", dijo Hegseth a los periodistas, reportaron las cadenas CNN y CBS News.

Poco después del anuncio de ataques, medios oficiales de Irán informaron que se escucharon explosiones en las zonas de Minab y Sirik, jurisdicciones del sur de Irán cercanas al estrecho de Ormuz.