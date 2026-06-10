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Miércoles, 10 de junio de 2026

Firme junto al pueblo
SOLICITUD

Con una carta a la Corte, senadores y diputados reclamaron la liberación de Cristina Kirchner

Pronunciamiento de legisladores nacionales tras los fallos contra la exmandataria. Los parlamentarios presentaron un escrito ante el máximo tribunal denunciando arbitrariedad judicial y una estrategia de proscripción política.

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Un bloque integrado por senadores y diputados nacionales presentó una carta formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para exigir la inmediata liberación de la expresidenta Cristina Kirchner

En la misiva, los legisladores manifestaron su profunda preocupación por el rumbo de los expedientes judiciales que involucran a la exmandataria y solicitaron la revisión urgente de las medidas restrictivas aplicadas en su contra.

Denuncias de arbitrariedad y persecución política

Los integrantes del Congreso de la Nación argumentaron que los procesos legales contra la dirigencia opositora carecen de las garantías mínimas del debido proceso. 

Según el texto remitido al máximo tribunal, las decisiones adoptadas por las instancias inferiores demuestran un sesgo punitivo que excede los marcos estrictamente jurídicos.

Los firmantes sostuvieron que las acciones judiciales forman parte de un diseño orientado a obturar la participación electoral de la exjefa de Estado. 

Consideraron que existe arbitrariedad y "proscripción" hacia la exmandataria, señalando además que el uso de la estructura judicial con fines de persecución política lesiona la convivencia democrática y el equilibrio de poderes.

El pedido directo al máximo tribunal

El documento busca que los ministros de la Corte Suprema de Justicia intervengan de manera directa para revertir la situación procesal de la dirigente. 

Los parlamentarios enfatizaron que el máximo tribunal del país tiene la responsabilidad institucional de actuar como garante de los derechos constitucionales frente a lo que calificaron como un avasallamiento de los tribunales inferiores.

La presentación de la carta se da en un escenario de creciente polarización y debate público en torno a las causas de corrupción. 

Los legisladores advirtieron que mantendrán las acciones de visibilización a nivel nacional e internacional para denunciar las irregularidades del caso y asegurar la total libertad ambulatoria y política de la expresidenta.

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