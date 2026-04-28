Trump afirma que Irán está en "estado de colapso" y pide abrir el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes a través de sus redes sociales que el gobierno de Irán se encuentra atravesando una crisis terminal.

Según el mandatario, las autoridades de la nación persa se comunicaron con Washington para informar sobre su situación de vulnerabilidad institucional y solicitar la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, punto estratégico por donde circula más del 20% del crudo mundial.

El mensaje en Truth Social

A través de su plataforma Truth Social, el líder republicano dio detalles sobre los presuntos contactos diplomáticos.

"Irán nos acaba de informar que se encuentran en un ‘estado de colapso'. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)", redactó Trump.

Estas declaraciones coinciden con la postura de la Casa Blanca, que ha manifestado su rechazo a las recientes propuestas de paz enviadas desde Teherán.

El punto de mayor fricción radica en el programa nuclear: mientras los mediadores iraníes proponen postergar una definición técnica, la administración estadounidense exige su eliminación inmediata y permanente como condición para levantar el bloqueo naval.

Negociaciones estancadas en Pakistán

A pesar de que la semana pasada se había extendido el alto el fuego de manera indefinida para favorecer el diálogo, el proceso se encuentra actualmente en un punto muerto.

Según fuentes de la cadena CNN, el presidente no aceptará ningún plan que incluya el retiro de las tropas norteamericanas de las costas iraníes sin garantías nucleares previas.

Este estancamiento se vio agravado luego de que el propio Trump decidiera cancelar el viaje de su delegación a Pakistán, donde estaba previsto que se desarrollara una segunda ronda de conversaciones clave para destrabar el conflicto en la región.