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Viernes, 1 de mayo de 2026

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Irán realizó a Estados Unidos la "última propuesta" de negociación a través de Pakistán

Ocurre en medio de un frágil alto el fuego. Qué dijo Donald Trump en las últimas horas sobre el diálogo para llegar a un acuerdo.

Irán presentó una nueva propuesta de negociación con Estados Unidos a través del mediador Pakistán, en medio del frágil alto el fuego en el contexto de la guerra de Medio Oriente. 

"La República Islámica de Irán entregó el texto de su última propuesta de negociación a Pakistán, como mediador en las conversaciones, el jueves por la noche", informó la agencia oficial de noticias IRNA del país asiático, sin brindar precisiones sobre el contenido del documento. 

Irán y Estados Unidos mantuvieron una única ronda de conversaciones en el marco de una frágil tregua tras casi 40 días del conflicto bélico, que comenzó el 28 de febrero último con un ataque conjunto del país norteamericano e Israel contra la nación persa. 

Desde entonces, las negociaciones se estancaron, debido a que la administración de Donald Trump impuso un bloqueo naval a los puertos iraníes, al tiempo que el país asiático mantuvo en gran medida cerrado el estrecho de Ormuz, permitiendo sólo el paso de unos pocos buques.

Por el estrecho de Ormuz pasa la cuarta parte del petróleo mundial (Archivo).
Por el estrecho de Ormuz pasa la cuarta parte del petróleo mundial (Archivo).

Según un comunicado de la Cancillería iraní, el ministro de Relaciones Exteriores del país persa, Abbas Araqchi, mantuvo el viernes pasado conversaciones telefónicas con sus pares de Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Irak y Azerbaiyán sobre las últimas "iniciativas de la República Islámica para poner fin a la guerra". 

¿Qué dijo Trump sobre las negociaciones con Irán?

La cadena estadounidense CNN informó que Trump dijo que las negociaciones se llevan a cabo "por teléfono" y que su respuesta a cualquier propuesta dependerá de hasta dónde llegue Irán en la limitación de su programa nuclear

Además, según el medio estadounidense Axios, hasta este jueves las autoridades militares no desestimaban la posibilidad de un desembarco de fuerzas terrestres con el objetivo de forzar la reapertura del estrecho de Ormuz, hoy prácticamente cerrado.

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