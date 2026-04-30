Irán le advirtió a Estados Unidos que no entregará su arsenal nuclear

El ayatollah Mojtaba Khamenei, máxima autoridad de la República Islámica de Irán, ratificó que Irán blindará su programa nuclear y de misiles frente a las presiones externas. La declaración surge en un momento crítico, mientras la administración de Donald Trump intenta forzar un acuerdo que ponga fin a dos meses de conflicto armado.

Mediante un comunicado difundido por la televisión estatal, el nuevo líder supremo -quien tomó las riendas del régimen luego de que su padre fuera asesinado en febrero- definió los avances tecnológicos y armamentísticos de su país como pilares de la identidad iraní.

Si bien se mantiene la tregua, el clima de tensión no cesa en Irán.

Según el mandatario, tanto la tecnología nuclear como el desarrollo de misiles son "activos nacionales" que los 90 millones de ciudadanos defenderán con el mismo fervor que su soberanía territorial.

Amenaza directa en el Golfo

El punto más crítico de su discurso se centró en la presencia militar de los Estados Unidos en la región. En un tono desafiante, el ayatollah sentenció que los efectivos extranjeros no tienen lugar en el Golfo Pérsico y advirtió que el único destino posible para ellos es "el fondo de sus aguas".

Esta retórica se traduce en una parálisis logística de impacto mundial: el Estrecho de Ormuz, una vía vital para el comercio de crudo, continúa bajo el control absoluto de Teherán, que mantiene bloqueado el paso de embarcaciones.

Khamenei apeló también a un sentimiento regionalista para expulsar la influencia de Washington, argumentando que Irán y sus vecinos comparten un "destino común" que se ve amenazado por la "codicia y malicia" de potencias situadas a miles de kilómetros de distancia.

Con el estrecho bloqueado y un discurso que cierra la puerta a concesiones armamentísticas, la estrategia de presión de la Casa Blanca enfrenta un muro que amenaza con estirar el conflicto indefinidamente, manteniendo en vilo a los mercados internacionales.